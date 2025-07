L’Ajuntament de Girona ha anunciat el canvi més gran des que es va iniciar el nou model de recollida de residus: s’incorporarà un contenidor per a cada fracció i els contenidors es podran obrir cada dia i a qualsevol hora amb la targeta. Un cop finalitzada la implantació del nou model arreu de la ciutat, el consistori portarà a Ple la modificació contractual que ho farà possible. El govern feia mesos que treballava en aquests canvis amb l’objectiu de flexibilitzar el sistema, posar facilitats a la gent i afavorir la millora dels índexs de reciclatge de la ciutat.

Està previst que la modificació es porti al Ple de dilluns que ve, dia 28 de juliol, i un cop aprovada ja s’encarreguin els nous contenidors per fer-la possible. Es calcula que el material, uns 1.130 contenidors, arribarà a finals de 2025 i que la implantació a les zones de contenidors intel·ligents s’iniciarà de forma progressiva a principis de 2026.

Fins llavors, es mantindrà el calendari actual, anunciat a principis de la setmana passada. D’aquesta manera, les illes de contenidors actuals, que disposen d’un contenidor de vidre obert, un contenidor multifracció (que alterna envasos; paper i cartró, i rebuig) i un contenidor d’orgànica i d’una bústia de tèxtil sanitari, passaran a tenir cinc contenidors, un per a cada fracció (envasos; paper i cartró; orgànica; vidre, i rebuig i tèxtil sanitari).

Avui hem anunciat una gran millora estructural del sistema de residus de Girona. Portem mesos observant, pensant i treballant intensament a nivell tècnic, jurídic i econòmic, per poder millorar.



S'ha fet amb rigor, paciència i discreció. Gràcies a tothom qui hi ha remat.



L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis i Carreras; el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina, i el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, han presentat els canvis en una roda de premsa aquesta tarda.

“Aquestes millores són el resultat directe d’un procés d’escolta activa amb la ciutadania. L’objectiu és clar: facilitar la vida a la gent i, alhora, millorar els índexs de reciclatge a Girona i mantenir una ciutat neta. Ens adaptem per millorar”, ha destacat l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar.

“Hem escoltat la ciutadania i impulsem una modificació que fa el sistema de residus més flexible, eficient i adaptat al que Girona necessita”, ha subratllat la vicealcaldessa, Gemma Geis i Carreras.

“Aquest canvi respon a la voluntat clara del govern de fer evolucionar el sistema per adaptar-lo millor a la realitat de la ciutat. Hem escoltat la ciutadania, hem fet una diagnosi profunda i avui avancem amb una millora important pensada per facilitar-ne l’ús, enfortir el servei i garantir un model de recollida més eficient i sostenible”, ha remarcat el tinent d’alcaldia Quim Ayats Bartrina.

“Volem que Girona sigui una ciutat que genera menys residus, que aposta per donar una segona vida als materials i que posa la prevenció al centre de la seva política ambiental. Alhora, els canvis que avui presentem es fan basats en dades i ens permetran millorar els índexs de recollida”, ha afegit el regidor Sergi Cot Cantalosella.

Poder llençar diàriament cada fracció sense limitació horària també suposarà una flexibilització important. Fins ara el paper i cartró només es podia llençar un dia a la setmana; els envasos, dos; el rebuig i tèxtil sanitari, tres; i l’orgànica cinc. El vidre, que fins fa poc es podia llençar un cop per setmana, a partir d’aquest juliol es pot llençar cada dia, ja que se n’han recuperat els contenidors i s’han deixat oberts.

Està previst que els costos associats als canvis anunciats es paguin a través de la reorganització de partides internes dins del mateix servei i amb l’estalvi que generarà la millora del tractament dels residus.

Altres millores

La modificació contractual també incorporarà noves millores. Pel que fa a la recollida de restes vegetals en els habitatges amb sistema de porta a porta, les saques de poda se substituiran per cubells amb més capacitat. Als veïns i veïnes que ho demanin se’ls lliurarà un cubell, ja que les saques deixaran de fer-se servir. Aquesta mesura permetrà una gestió més eficient de les restes vegetals tant per a les persones usuàries com per als treballadors i treballadores.

La neteja dels entorns dels contenidors i l’augment de la recollida dels voluminosos també és una de les mesures que inclou la modificació del contracte. Concretament, es reforçaran les rutes de prerecollida amb un peó més i el servei de voluminosos amb un equip més en cap de setmana. El servei de recollida de voluminosos de tarda passarà a estar operatiu set dies a la setmana, dos dies més que fins ara.

Malgrat que el 90% dels veïns i veïnes ja ha anat a recollir el material (es calcula que entre un 5 i un 10% dels habitatges no estan habitats), la modificació també preveu aprofundir en la comunicació a peu de carrer. Així doncs, es contractarà un equip d’agents ambientals perquè expliquin a la ciutadania el funcionament del nou sistema.

Per últim, en relació amb la recollida comercial, cal assenyalar que també millorarà de forma considerable, atès que la modificació contractual preveu duplicar la recollida de la fracció resta.