Girona introduirà diferents millores en el sistema de recollida selectiva de residus del porta a porta després d’analitzar el seu funcionament i de recollir les opinions dels veïns i veïnes. Entre els canvis, destaquen les diferents solucions que s’aplicaran a determinats blocs de pisos amb falta d’espai o petits habitatges i l’avançament de la recollida del vidre i la resta per garantir el descans de la ciutadania a la nit. Està previst que el consistori porti a aprovació del Ple totes les mesures a través d’una reorganització del servei i de la modificació del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de les deixalleries de la ciutat que porta a terme Girona+Neta.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, han presentat les millores. “Girona es troba en un procés de canvi de model de recollida que comporta una modificació del sistema de recollida dels residus d’uns 90.000 gironins i gironines. Aquest procés no sempre és senzill, i per això des de l’Ajuntament mirem d’oferir facilitats i flexibilitat. A través de l’escolta activa amb les veïnes i els veïns hem recollit les seves demandes i ara presentem un seguit de mesures que han de servir per millorar el servei. Ho fem a través d’una modificació del contracte i de canvis organitzatius que ens permeten millorar els diversos sistemes de recollida que rep la ciutadania amb l’objectiu de seguir tenint una ciutat que ens enorgulleixi”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

El sistema de recollida de residus porta a porta s’ha implementat a diferents barris de la ciutat de Girona, concretament allà on predominen les cases. Entre els mesos d’abril i juliol de l’any passat es va aplicar el model i ara, després d’una extensa revisió, s’incorporaran millores. Està previst que aquesta revisió també es dugui a terme amb el sistema de les àrees temporals, que ja funciona al Barri Vell i a una part del Mercadal, i amb els contenidors intel·ligents que s’estan implementant ara.

“El porta a porta és el sistema més eficient per millorar els índexs de recollida selectiva. Tot i això, des que es va iniciar la implantació del nou model es van anar recopilant algunes mancances amb l’ajuda de les veïnes i veïns. Aquest seguit de propostes que avui presentem ajudaran que la gent ho faci millor i, per tant, que Girona continuï sent una ciutat que lideri la lluita contra l’emergència climàtica, en aquest cas a través de la millora del reciclatge, però també amb polítiques de reducció i reutilització”, ha ressaltat el regidor Sergi Cot Cantalosella.

Canvi de model per ajustar els límits

Una de les principals novetats és que determinats blocs de pisos que fan el porta a porta i que estan a tocar d’una zona amb contenidors intel·ligents passaran a tenir aquest model de contenidors tancats. D’aquesta manera s’ajusten els límits dels models de recollida i s’evita que un mateix carrer tingui diferents sistemes de recollida de residus. En aquesta reorganització també hi haurà cases que en comptes de contenidors intel·ligents passaran a tenir el model del porta a porta per millorar l’eficiència del servei. Es tracta de dues zones que formen part de l’itinerari d'una ruta de recollida porta a porta.

Cubells grans i comunitaris

Una altra millora és que els pisos del porta a porta allunyats de les zones amb contenidors intel·ligents i si són o bé molt petits o bé grans blocs passaran a tenir cubells grans comunitaris. Aquests veïns i veïnes continuaran tenint el model del porta a porta amb el mateix calendari i freqüència de recollida de residus, però hauran de dipositar els residus en uns cubells grans comunitaris, i no en els cubells individuals com fan ara. Aquesta mesura s’aplicarà en una cinquantena de blocs de pisos situats als barris de Montjuïc, Domeny-Taialà i Palau-sacosta.

Els cubells comunitaris estaran situats a l’exterior dels edificis, a la via pública, i n’hi haurà de dos tipus: un per a la fracció orgànica i el vidre, i l’altre per al paper i el cartró, els envasos i la resta. Aquests estaran tancats i s’hauran d’obrir amb la targeta identificativa per a ús exclusiu de les persones residents de la comunitat de veïns i veïnes.

El mateix camió que recull els cubells individuals podrà recollir els comunitaris. Aquest canvi, doncs, dotarà de major eficiència el servei de recollida, ja que el buidatge serà més ràpid. Aquesta mesura també pretén solucionar els problemes d’espai que tenen aquests edificis per ubicar tots els cubells individuals del porta a porta, així com la dificultat de la ciutadania d’identificar els seus cubells a causa del gran nombre que s’acumulen en un mateix punt.

Avançament de la recollida del vidre i la resta

Una altra de les millores és que s’avançarà l’horari de la recollida del vidre i la resta els diumenges als barris que fan el porta a porta a causa del soroll i les molèsties que provoca la recollida del vidre a la nit. D’aquesta manera, els veïns i veïnes hauran de dipositar el vidre i la resta abans de les 18 h, cada 15 dies com està establert, i la recollida per part dels serveis de Girona+Neta s’efectuarà de 18 a 00 h.

Servei específic de recollida del tèxtil sanitari

També es preveu establir un servei específic de recollida del tèxtil sanitari adreçat a les residències de gent gran, les llars d’infants i escoles bressol i els centres sanitaris. Es tracta d’equipaments que generen un volum elevat d’aquest tipus de residus i que, per tant, necessiten una major freqüència de recollida del tèxtil sanitari. Cal tenir en compte que l’acumulació a la via pública dels residus de tèxtil sanitari pot suposar un problema de salubritat.

Així doncs, s’establirà un servei específic de recollida porta a porta comercial per aquests establiments amb una freqüència de recollida de 6 dies a la setmana.

Altres millores

També s’incrementaran fins a 14 les àrees d’emergència d’ús domiciliari, tal com ja s’havia anunciat. D’aquesta manera es dona més flexibilitat a la ciutadania per poder dipositar els residus. Cal recordar que en aquestes àrees s’hi pot dipositar l’orgànica i la fracció resta quan es marxa de vacances o per altres casos d’urgència. Actualment, ja n’hi ha 8 d’instal·lades per diferents punts de la ciutat.

A més, es millorarà la recollida comercial. En aquest sentit, es facilitaran bujols als comerços i establiments per a dipositar els envasos i la resta. Actualment, han de deixar aquestes dues fraccions a l’exterior de l’establiment dins una bossa de plàstic. Amb aquest canvi es pretén ordenar l’espai públic i mantenir-lo net per motius de salubritat.

Per últim, l’empresa s’encarregarà també del buidatge i neteja de les minideixalleries que es tornaran a instal·lar a la ciutat.