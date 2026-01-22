Girona inicia la implantació del nou model de contenidors amb targeta

Amb aquest canvi, es podran llençar els residus qualsevol dia a qualsevol hora amb la targeta identificativa. També es reforçarà la presència d’educadors ambientals i d’agents de la Policia Municipal per tal d’evitar que es dipositin bosses d’escombraries fora dels contenidors.
L'Ajuntament de Girona ha iniciat la implantació del nou model de contenidors, que permetrà que els ciutadans i ciutadanes que viuen als barris que tenen aquest sistema de recollida de residus puguin llençar totes les fraccions cada dia i a qualsevol hora amb la targeta identificativa.
De forma progressiva durant el primer trimestre del 2026, s’instal·larà un contenidor per a cada fracció a les àrees de contenidors: un per als envasos; un per al paper i el cartró; un per a l’orgànica; un per al vidre, i un per a la resta, que inclou el tèxtil sanitari. Es començarà aquesta setmana pel barri de Santa Eugènia i està previst que, a partir d’aquí, l’ordre d’implantació sigui el següent: Can Gibert del Pla; Sant Narcís; Torre de Taialà; Domeny-Pla de Domeny-Taialà; Fontajau; Devesa-Güell; Sant Ponç; Pedret; Pont Major; Palau-sacosta-Avellaneda-Mas Xirgu; una part de Pla de Palau-Sant Pau; Montilivi-la Creueta; Carme-Vista Alegre; Vila-roja; Mas Ramada; Grup Sant Daniel; Figuerola-Bonastruc; Mercadal; Eixample; i la part restant de Pla de Palau-Sant Pau. En total, s’instal·laran uns 1.130 contenidors.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayarts Bartrina; la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme, i el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, han explicat els motius de la implantació d’aquest nou model de contenidors i els objectius que es persegueixen des del consistori amb aquest canvi.
“Aquesta millora en el sistema dels contenidors intel·ligents que avui impulsem com a govern permet flexibilitzar el sistema i facilitar la gestió dels residus a la ciutadania. És un sistema senzill que permet llençar les escombraries a qualsevol hora en el contenidor pertinent. Aquests dies s’informarà dels canvis i es conscienciarà amb els educadors ambientals i, posteriorment, se sancionarà qui no ho faci bé. Caldrà seguir utilitzant la targeta per obrir els contenidors per tal de poder aplicar el pagament per generació, tal com dicta la normativa de l’Estat i l’europea. Cal recordar que aquest sistema permetrà als veïns i veïnes que ho hagin fet bé, pagar menys en la taxa del 2026”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Per la seva banda, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina, ha subratllat que “la modificació que presentem avui és el pas més gran cap a un model de recollida més flexible i més assumible per a tothom, que es suma als canvis que hem anat fent per a millorar el sistema. Seguirem sent amatents i exigents per garantir una ciutat neta i cuidada”.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita, ha assenyalat que “aquest nou sistema és fruit d’una modificació del contracte que ofereix una flexibilitat necessària i que permetrà llençar la brossa al contenidor corresponent les 24 hores del dia, set dies a la setmana. Amb aquest canvi impulsem un salt qualitatiu i definitiu en el sistema de recollida selectiva a la ciutat i seguim treballant per assolir els objectius europeus de recuperació”.
Finalment, el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, ha remarcat que “després de la feina feta durant els darrers mesos estem contents de poder aplicar avui aquest canvi en el sistema dels contenidors intel·ligents. Valorem molt positivament l’arribada dels nous contenidors que milloraran el sistema i permetran revertir l’incivisme amb les escombraries”.
Durant la implantació del nou model de contenidors, es reforçarà la presència d’educadors ambientals als barris on s’estiguin col·locant els nous contenidors per tal d’informar la ciutadania sobre el sistema, resoldre dubtes i lliurar targetes, si és el cas.
A més, també hi haurà patrulles de la Policia Municipal que vigilaran les àrees amb els nous contenidors per sancionar aquells ciutadans o ciutadanes que deixin les bosses d’escombraries fora del contenidor. Aquesta infracció pot suposar una multa de fins a 600 euros.
Cal destacar que, des de l’entrada en funcionament el nou sistema de recollida de residus a la ciutat de Girona, les xifres de recollida selectiva han millorat i aquest 2025 s’ha arribat al 58%. Aquesta mitjana inclou dades recollides fins al setembre d’aquest 2025 i suposa un augment respecte a la recollida selectiva de residus de l’any 2024, que va ser del 50,74%. D’aquesta manera, la ciutat s’aproxima a les noves directrius estatals i europees en matèria de gestió de residus, que marquen assolir un percentatge de recollida selectiva del 70% per aconseguir un 60% de reciclatge global per a l’any 2030.