Els residus impropis són tots els que es dipositen en els sanitaris de manera incorrecta, és a dir, qualsevol element sòlid que no sigui paper higiènic. Tota la resta estan prohibits per la normativa. Un dels més comuns i que genera estralls en els ecosistemes aquàtics són les tovalloletes humides. Uns altres no generen impacte visual, però són igualment molt nocius, com els microplàstics o els productes farmacèutics i cosmètics.

Atès que la xarxa de clavegueram és unitària, és a dir, que es barregen les aigües residuals i les pluvials, aquests residus acaben en la mar quan hi ha episodis forts de pluges. L'Ajuntament de Barcelona aplica mesures reactives, com un servei d'embarcacions que recullen els residus que suren en les aigües del litoral, i un altre amb brigades de neteja manual que treballen en la sorra i en els espigons, però només durant uns mesos a l'any, coincidint amb la temporada de bany.

És per tot això que es considera primordial que la ciutadania tingui un comportament corresponsable, que faci una gestió correcta dels residus en l'espai públic i que utilitzi els serveis de sanejament de manera adequada, ja que, a més del dret, també existeix el deure a la ciutat.

Avaluació de les campanyes de foment del civisme

A més de les mesures específiques de recollida de residus, l'Ajuntament també treballa en campanyes de conscienciació, algunes centrades en platges i altres amb una visió més àmplia de ciutat, per a reduir les conductes incíviques. Algunes d'aquestes campanyes són les següents:

"A la platja, RESPECT!" que promou la cura i la neteja de les platges.

Residu zero, “El millor residu és aquell que no es genera”, que sensibilitza sobre la necessitat d'usar gots reutilitzables.

“El mar comença aquí”, que posa el focus en el qual es tira per les clavegueres, com a burilles o petits plàstics que poden anar a parar a la mar.

També cal destacar el programa “Acció de platges”, que fomenta els usos propis del litoral; la senyalització «Benvinguts a la platja», amb panells que informen del valor ambiental; i el Centre de la Platja, un equipament de promoció ambiental i d'informació.

Des de la Sindicatura de Greuges es recomana a l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge que continuï duent a terme aquest tipus de campanyes i, donat el nombre d'iniciatives existents, que avaluï la seva efectivitat.

A part d'això, l'actuació municipal és adequada amb l'objectiu d'aconseguir una reducció dels residus impropis en el cicle de l'aigua i, en un sentit més genèric, vetllar per un hàbitat lliure de qualsevol mena de contaminació i, per tant, defensar el Dret al Medi Ambient.

Conèixer el que passa en els barris a través dels veïns i les veïnes

Aquesta resolució parteix d'una actuació d'ofici, després d'una visita al barri de la Barceloneta en el marc del Programa “A peu de carrer”. Allí, la Confraria de Pescadors va posar en coneixement de la defensoria el problema dels residus impropis. Aquest programa justament té l'objectiu de conèixer el que ocorre a la nostra ciutat i en cadascun dels 73 barris, a través dels qui millor els coneixen.