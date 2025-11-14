Les ciutats guanyen protagonisme a l'agenda climàtica de la COP30

En una de les trobades a la COP30 de Brasil, el president de la Conferència, l'ambaixador André Corrêa do Lago, va reafirmar la necessitat de situar les ciutats al centre de les negociacions climàtiques, prestant especial atenció a les accions d'adaptació.
La reunió ministerial sobre urbanització i canvi climàtic va reunir la Presidència de la COP30 i representants d'ONU-Habitat i de governs estatals. Foto: Rafael Neddermeyer/COP30
Durant la trobada, es va presentar un estudi d'ONU-Habitat que evidencia una major integració dels governs locals a les últimes Contribucions Determinades a Nivell Nacional (NDC, per les sigles en anglès).
Segons Corrêa do Lago, fer front als impactes de la crisi climàtica requereix una acció coordinada entre els diferents nivells de govern. “Per implementar millor, creiem que tots hem de pensar junts, perquè ningú no té la resposta correcta”, va afirmar. També va subratllar que, encara que la mitigació rebi més atenció, “quan tornem a les ciutats, quan tornem al govern local, és evident que l'adaptació és una qüestió absolutament fonamental amb què hem de bregar”, va dir en defensar accions de resiliència davant de la crisi climàtica.
El ministre de Ciutats del Brasil, Jader Barbalho Filho, va ressaltar la importància del finançament per a les accions d'adaptació i va recordar que són els governs locals els que perceben directament els efectes de la crisi climàtica i les demandes de la població. Ha subratllat que les metes discutides a Belém només es podran implementar amb la participació efectiva d'estats i municipis i amb el tema urbà situat al centre de l'agenda climàtica.
L'esdeveniment va ser organitzat per la presidència de la COP30, el Ministeri de les Ciutats i l'ONU-Habitat. També hi van participar el governador de Califòrnia (EUA), Gavin Christopher Newsom, i el governador de l'estat de Pará (Brasil), Helder Barbalho, que van representar la governança multinivell en les discussions.
La directora executiva d'ONU-Habitat, Anaclàudia Rossbach, va corroborar la importància de les instàncies locals per implementar els acords sobre el clima. "Sabem que les metes de l'Acord de París no es poden assolir sense accions climàtiques locals, urbanes i en múltiples nivells, i sense el seu compromís: governadors, alcaldes i comunitats", va afirmar.
Durant l'esdeveniment es va presentar l'estudi “ Contingut Urbà a les NDC 3.0 - Un panorama global per a la COP30 ” , elaborat per ONU-Habitat. El document assenyala que les noves NDC contenen més del doble dinformació sobre les ciutats que els plans anteriors. “Garantir un habitatge adequat per a tothom, transformar tots els assentaments informals del món i promoure una urbanització sostenible no es pot aconseguir sense una acció climàtica integral”, va sostenir Rossbach.
Els resultats de l'estudi van mostrar que les NDC estan passant de la planificació a la implementació a les ciutats, amb més èmfasi en la governança multinivell. Així mateix, l'informe destaca que la comunitat internacional ha promogut una integració més gran de les agendes urbana i ambiental, reconeixent el paper de les ciutats en la lluita contra el canvi climàtic.
"Hi ha qualitat en aquestes NDC: més del 75%, prop del 80%, esmenten les ciutats. Més del 80% tenen un abast econòmic ampli. Més del 80% inclouen un component d'adaptació. Molts d'ells comporten alts costos. Per tant, els països s'han pres aquest exercici molt seriosament i necessitaran el seu suport per lliurar més i aconseguir més", Unides, Selwin Hart.