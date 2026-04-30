El congrés posa el focus en la gestió del soroll, la sensibilització i el trànsit urbà en la seva segona jornada
El congrés ACUSTICAT 2026 ha tancat a Barcelona amb l’entrega del Premi ACUSTICAT i una segona jornada centrada en la gestió del soroll i els principals reptes acústics en entorns urbans.
El Premi ACUSTICAT 2026 ha estat atorgat a Joan Casamajó, cofundador i director tècnic de CESVA Instruments, en reconeixement a la seva trajectòria vinculada a la innovació en el camp de la instrumentació acústica. Al llarg de més de cinquanta anys, ha impulsat el desenvolupament de solucions per a la mesura del soroll que han contribuït a definir estàndards actuals del sector.
El reconeixement posa en valor la seva aportació en el desenvolupament de sonòmetres i sensors acústics, així com el seu paper en la implantació de sistemes de monitorització del soroll en entorns urbans. La seva trajectòria també ha estat vinculada a processos de normalització tècnica i a la millora de l’accés a eines de mesura per part de professionals i administracions.
Comunicació contra el soroll, patrimoni sonor i trànsit
La segona jornada del congrés ha abordat qüestions relacionades amb la mesura i la gestió del soroll, amb sessions dedicades a l’explotació de dades de sensors acústics, els sistemes de mesurament i anàlisi, radars acústics i els procediments per a la gestió de denúncies per molèsties acústiques.
El programa també ha inclòs sessions sobre campanyes de comunicació i sensibilització sobre el soroll, on s’han pogut conèixer experiències de centres educatius i de l’Ajuntament de Barcelona, així com sessions centrades en el patrimoni acústic i sonor. Entre les propostes destacades hi ha hagut una activitat amb realitat virtual en la qual els assistents han pogut escoltar com sona l’edifici de La Pedrera.
El plenari de la jornada ha estat dedicat al soroll del trànsit, principal font de contaminació acústica a les ciutats, amb la participació de Claudio Guarnaccia, de la Universitat de Salern, que ha abordat els principals reptes associats a la mobilitat urbana.
Una edició de rècord
L’edició d’enguany s’ha tancat amb una elevada participació, amb 430 persones assistents i les inscripcions completes, fet que consolida el congrés com a espai de trobada del sector acústic a Catalunya. Aquesta sisena edició de l’ACUSTICAT ha comptat amb la participació de 68 ponents i un total de 22 ponències.
Durant la cloenda, s’ha anunciat que la propera edició de l’ACUSTICAT se celebrarà a la ciutat de Lleida l’any 2028.
L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. Té el suport tècnic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment, que han presentat els seus serveis i solucions acústiques des dels estands de la zona expositiva.