La xarxa metropolitana de refugis climàtics es reactiva

Amb l’arribada dels mesos més càlids de l’any, l'AMB reactiva la seva xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC), un conjunt d'espais accessibles, públics i d’accés gratuït, que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat davant dels calorosos estius metropolitans. Des de la seva posada en marxa l’estiu del 2021, la XMRC ha crescut dels 20 refugis inicials als 74 actuals.

La XMRC inclou dues tipologies de refugis climàtics: els interiors, com biblioteques i centres cívics, i els exteriors, com alguns parcs i espais verds metropolitans. Aquests equipaments i espais públics compatibilitzen els usos i les funcions habituals amb aquest servei durant els mesos d’estiu. Els refugis romandran actius entre el 15 de juny i el 31 d’agost (cal consultar els horaris específics de cada refugi).

Els refugis climàtics interiors, conformats bàsicament per equipaments públics repartits arreu de la metròpolis, estan equipats amb refrigeració, de manera que poden garantir unes condicions adequades per apaivagar la forta calor, amb una temperatura que es manté al voltant dels 27 °C.

Els refugis climàtics exteriors, situats en alguns parcs del territori metropolità, disposen d'una regulació tèrmica natural, ja que la presència d'aigua, de vegetació arbòria densa i de terreny permeable actuen com a reguladors de la temperatura i permeten gaudir d'un ambient més fresc.

En general, els espais verds amb una presència de vegetació moderada poden tenir uns 2-3 °C (durant el dia) menys que les zones sense vegetació. Aquesta diferència de temperatura s'incrementa després de la posta de sol, sobretot en llocs menys humits, on pot arribar fins a 5 °C, i en alguns casos a 6,5 °C.

Els refugis climàtics de la XMRC poden acollir la població en general, però prioritzen les persones vulnerables a les altes temperatures, com la gent gran, els nadons o els malalts crònics. La XMRC té un conveni amb Teleassistència que permet establir un canal directe amb aquesta població vulnerable, facilitant que puguin fer ús dels espais de la xarxa.

L'objectiu de la XMRC és que qualsevol persona resident a l'àrea metropolitana de Barcelona disposi d'un d'aquests refugis a menys de 5 minuts a peu des de casa seva.

Onades de calor més freqüents i amb efectes negatius per a la salut

El canvi climàtic implica un increment en la freqüència i la intensitat de les onades de calor a casa nostra. En els últims 36 anys s'han comptabilitzat 10 onades de calor al territori metropolità, de manera que cada 4 anys es produeix un episodi d'altes temperatures extremes. D'aquestes 10 onades, 7 s'han produït en els últims 16 anys, fet que comporta una freqüència de més d'una onada de calor cada 2 anys. Enguany, a causa de la sequera, els parcs metropolitans estan menys humits que altres anys i tenen menys capacitat de proveir de confort tèrmic. L’AMB recomana que a les hores de més calor i en els períodes de calor extrema es prioritzi l’ús dels refugis climàtics interiors.

L'AMB compta, al seu web, amb l'espai de consulta de la XMRC, en el qual hi ha informació sobre què és un refugi climàtic, amb un Inventari i mapa de situació dels refugis i, finalment, recomanacions per protegir-se durant les onades de calor.

Aquest són els refugis climàtics de la XMRC actius aquest estiu:

Badia del Vallès: parc de les Illes Balears, Casal d’Avis i Biblioteca Vicente Aleixandre.

Castelldefels: parc del Castell, parc de la Muntanyeta, Centre Cívic Vista Alegre, Espai del Mar, edifici de la República, Biblioteca Ramón Fernández Jurado i Centre Frederic Mompou.

Cornellà de Llobregat: parc del Canal de la Infanta, parc de Can Mercader, parc de Rosa Sensat, Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca de Sant Ildefons, Centre Cívic de Sant Ildefons, Parc Esportiu Llobregat, Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader i Citilab.

L’Hospitalet de Llobregat: parc de les Planes, parc de Can Buxeres, parc de l’Alhambra, Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, Torre Barrina, Poliesportiu Gornal, Poliesportiu Marcel·lí Maneja, Centre Cultural Santa Eulàlia, Mercat Municipal La Florida, Casal de Gent Gran Pubilla Casas, Casal de Gent Gran de Bellvitge i Casal de Gent Gran Ca n’Arús.

Montcada i Reixac: parc de Joan Fuster, Biblioteca Elisenda, Casa de la Vila, Ajuntament de Montcada i Reixac, Espai Cultural Kursaal, Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo i Casal de Gent Gran Casa de la Mina.

Sant Boi de Llobregat: parc de la Muntanyeta, parc Can Julià, plaça Marianao, plaça Focs de Sant Joan, Casal Can Massallera, Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Cal Ninyo i Biblioteca Maria Aurèlia Capmany.

Viladecans: parc del Torrent Ballester, parc de la Torre Roja, Casal de Barri Montserratina.

Sant Feliu de Llobregat: parc d’Europa, parc Llobregat, parc de Can Falguera i Biblioteca Montserrat Roig.

Sant Adrià de Besòs: Arbreda de la Rambleta, Biblioteca Font de la Mina, Biblioteca de Sant Adrià, Centre Cultural Besòs, Casal Dalt de la Vila, Centre Cívic.

Tiana: parc de l’antic camp de futbol, parc de Joan Armengol, plaça Salvador Espriu i Llar de Persones Grans.

Santa Coloma de Gramenet: parc de Can Zam, Biblioteca de Can Peixauet, Biblioteca del Fondo, Biblioteca de Singuerlín (Salvador Cabré), Biblioteca Central.

Altres parcs metropolitans: parc Nou (el Prat de Llobregat), parc del Pi Gros (Sant Vicenç dels Horts), parc de Can Solei i de Ca l’Arnús (Badalona), parc de Can Vidalet (Esplugues de Llobregat), parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat).