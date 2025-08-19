Font: OMM
Les prediccions climàtiques globals mostren que es preveu que les temperatures es mantinguin a nivells rècord o propers a aquests en els propers cinc anys, cosa que augmentarà els riscos climàtics i els impactes en les societats, les economies i el desenvolupament sostenible, segons un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).
L' informe de l'OMM, publicat abans de l'estiu del 2025, ja preveu que la temperatura mitjana anual global propera a la superfície per a cada any entre el 2025 i el 2029 serà entre 1,2 °C i 1,9 °C superior a la mitjana dels anys 1850-1900.
Hi ha un 80% de probabilitats que almenys un any entre el 2025 i el 2029 sigui més càlid que l'any més càlid registrat (actualment el 2024). I hi ha un 86% de probabilitats que almenys un any estigui més d'1,5 °C per sobre del nivell preindustrial. L'informe no dóna prediccions globals per a anys individuals.
Segons l'informe, hi ha una probabilitat prevista del 70% que l'escalfament mitjà quinquennal per al període 2025-2029 sigui superior a 1,5 °C. Això representa un augment respecte al 47% de l'informe de l'any passat (per al període 2024-2028) i al 32% de l'informe del 2023 per al període 2023-2027.
Cada fracció addicional de grau d'escalfament provoca onades de calor més nocives, episodis de pluges extremes, sequeres intenses, fosa de les capes de gel, el gel marí i les glaceres, escalfament de l'oceà i augment del nivell del mar.
Altres punts clau
Es preveu que l'escalfament de l'Àrtic durant els propers cinc hiverns extensos (de novembre a març) sigui més de tres vegades i mitja la mitjana mundial, 2,4 °C per sobre de la temperatura mitjana durant el període de referència de 30 anys més recent (1991-2020).
Les prediccions del gel marí per al març del 2025 al 2029 suggereixen més reduccions en la concentració de gel marí al mar de Barents, al mar de Bering i al mar d'Okhotsk.
Els patrons de precipitació previstos per al període maig-setembre 2025-2029, en relació amb la línia base 1991-2020, suggereixen condicions més humides que la mitjana al Sahel, el nord d'Europa, Alaska i el nord de Sibèria, i condicions més seques que la mitjana per a aquesta temporada a l'Amazones.
Els darrers anys, tret del 2023, a la regió del sud d'Àsia han estat més humits que la mitjana i la previsió suggereix que això continuarà durant el període 2025-2029. Potser no serà el cas de totes les temporades individuals d'aquest període.
L'actualització l'elabora el Met Office del Regne Unit com a Centre Principal de l'OMM per a la Predicció Climàtica Anual i Decennal . Proporciona una síntesi de les prediccions dels Centres Productors Mundials designats per l'OMM i altres centres contribuents. És un dels productes de l'OMM que proporcionen seguiment i prediccions científiques del nostre clima per informar la presa de decisions.
«Acabem de viure els deu anys més càlids de la història. Malauradament, aquest informe de l'OMM no ofereix cap senyal de descans durant els propers anys, i això significa que hi haurà un impacte negatiu creixent en les nostres economies, la nostra vida quotidiana, els nostres ecosistemes i el nostre planeta», segons el vicesecretari general de l'OMM, Ko Barrett.
«El seguiment i la predicció contínues del clima són essencials per proporcionar als responsables de la presa de decisions eines i informació basades en la ciència que ens ajudin a adaptar-nos».
El nivell d'1,5 °C (i 2,0 °C) especificat a l'Acord de París fa referència al nivell d'escalfament a llarg termini inferit de les temperatures globals, normalment durant més de 20 anys. Es preveu que els superaments temporals d'aquests nivells es produeixin amb una freqüència creixent a mesura que l'augment subjacent de la temperatura global s'acosti al nivell.
L'informe de l'OMM sobre l'estat del clima mundial 2024, publicat al març, va confirmar que el 2024 va ser probablement el primer any natural que va estar més d'1,5 °C per sobre de la mitjana de 1850-1900, amb una temperatura mitjana global propera a la superfície d'1,55 ± 0,13 °C per sobre de la mitjana de 1850-1900. Va ser l'any més càlid dels 175 anys de registre d'observacions.
El nivell actual d'escalfament ja provoca onades de calor més nocives, episodis de pluges extremes, sequeres intenses, fosa de les capes de gel, el gel marí i les glaceres, escalfament de l'oceà i augment del nivell del mar.
En virtut de l'Acord de París, els països van acordar mantenir l'augment de la temperatura mitjana de la superfície mundial a llarg termini molt per sota dels 2 °C per sobre dels nivells preindustrials i esforçar-se per limitar l'augment a 1,5 °C. La comunitat científica ha advertit repetidament que un escalfament de més d'1,5 °C corre el risc de desencadenar impactes molt més greus del canvi climàtic i fenòmens meteorològics extrems, i que cada fracció de grau d'escalfament importa.
La conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d'aquest any, la COP30, examinarà plans d'acció climàtica actualitzats coneguts com a Contribucions Determinades a Nivell Nacional, que són crucials per assolir els objectius de l'Acord de París.
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) defineix els nivells futurs d'escalfament global en termes d'una mitjana de 20 anys. L'informe de l'OMM sobre l'estat del clima mundial 2024 va presentar tres mètodes per estimar el nivell actual d'escalfament global, amb estimacions centrals que oscil·len entre 1,34 °C i 1,41 °C en comparació amb la línia de base del 1850-1900 basada en una sèrie de mètodes, tot i que va assenyalar els rangs d'incertesa en les estadístiques de temperatura global i va informar d'un rang de confiança del 90% que abasta entre 1,1 i 1,7 °C.
Aquesta darrera previsió climàtica decennal prediu que l'estimació central de l'escalfament mitjà a 20 anys per al període 2015-2034 serà d'1,44 °C (amb un interval de confiança del 90 % d'1,22 a 1,54 °C). Un equip d'experts internacionals de l'OMM està considerant totes aquestes estimacions per tal de garantir un seguiment coherent, fiable i oportú dels canvis de temperatura global a llarg termini.