"La vida a la Terra ja està en perill"

L'anàlisi forma part de l'article "L'estat del clima 2023: entrant en territori inexplorat", publicat a la revista Bioscience, és una actualització d'un informe de 2019 que ha estat avalat per 15.000 científics.

En l'informe es destaca que 20 dels 35 signes vitals planetaris que utilitzen per fer un seguiment de la crisi climàtica es troben en extrems rècord. A més de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la temperatura global i l'augment del nivell del mar, els indicadors també inclouen el nombre de població humana i ramadera.

Molts rècords climàtics es van batre el 2023, incloent-hi la temperatura global de l'aire, la temperatura de l'oceà i l'extensió del gel marí antàrtic, segons els investigadors. La temperatura superficial mensual més alta que s'ha registrat mai va ser al juliol i probablement va ser la més calenta que ha viscut el planeta en 100.000 anys.

Els "signes vitals" de la Terra són pitjors que en qualsevol moment de la història de la humanitat.

Els científics també destaquen una extraordinària temporada d'incendis forestals al Canadà que va produir emissions de diòxid de carboni sense precedents. Aquests van sumar 1.000 milions de tones de CO 2 , equivalent a tota la producció anual del Japó, el cinquè país més contaminant del món. L'enorme àrea cremada podria indicar un punt d'inflexió en un nou règim d'incendis.

El doctor Christopher Wolf, de la Universitat Estatal d'Oregon (OSU) als Estats Units i autor principal de l'informe, diu: "Sense accions que abordin el problema d'arrel de la humanitat agafant més de la Terra del que pot donar amb seguretat, estem en el camí. al potencial col·lapse dels sistemes naturals i socioeconòmics i a un món amb una calor insuportable i escassetat d'aliments i aigua dolça. L'any 2100, entre 3.000 i 6.000 milions de persones poden trobar-se fora de les regions habitables de la Terra , el que significa que es trobaran amb una calor severa, una disponibilitat limitada d'aliments i unes taxes de mortalitat elevades".

El professor William Ripple, també a OSU, explica que "la vida al nostre planeta està clarament assetjada. Les tendències estadístiques mostren patrons profundament alarmants de variables i desastres relacionats amb el clima. També hem trobat pocs avenços per informar pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic de la humanitat. El nostre objectiu és comunicar els fets climàtics i fer recomanacions polítiques. És un deure moral dels científics i de les nostres institucions alertar a la humanitat de qualsevol amenaça existencial potencial i mostrar lideratge en l'acció"."Durant diverses dècades, els científics han advertit constantment d'un futur marcat per condicions climàtiques extremes causades per les activitats humanes en curs", diu l'informe. "Malauradament, el temps s'ha acabat... estem empenyent els nostres sistemes planetaris a una inestabilitat perillosa".

Font: NASA. Signes vitals del planeta terra.

