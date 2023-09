Més de cent de joves han participat en els projectes ‘ Escoles For Future! Calculem la petjada de carboni’ i “Poblesec SOStenible”, dues iniciatives de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, que persegueixen reduir l’impacte del canvi climàtic i conscienciar sobre l’alimentació sostenible i les conseqüències que els nostres hàbits tenen per al planeta. Al projecte s’hi ha implicat alumnat des de 14 fins a 18 anys de tres instituts de la ciutat, de l’Institut La Guineueta, Institut Bernat Metge i Institut Consell de Cent.

PobleSec SOStenible

El projecte treballa l'alimentació sostenible "des d'un enfocament de l'economia social i solidària i de l'economia de les cures", explica la Carol Pascual, tècnica d'ACPP. En aquest sentit, s'han implementat tres línies de treball: amb els grups de 3r d’ESO i Batxillerat es van centrar en el malbaratament alimentari, amb 1r de batxillerat van aterrar conceptes i van aplicar petits canvis a la cantina del centre i amb 2n de batxillerat es van treballar conceptes a escala local i global "com la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i l'enfocament de les cures i la importància que té en el sistema agroalimentari mundial".

A la cantina de l’Institut Consell de Cent, gestionada per una cooperativa d’alumnes del centre, s’han anat introduint petites millores com: la realització de batuts amb fruita de temporada i venta de productes lliures de proteïna animal. “Per a poder arribar a aquests petits canvis, s’ha treballat amb diferents entitats del barri en matèria de reaprofitament d’aliments o la realització de tallers de cuina sostenible” detalla la Carol Pascual.

D’altra banda, algunes de les xifres que més han alarmat als i les joves giren al voltant del malbaratament alimentari. Per a la Zakia Farsas, alumna del centre va ser un xoc saber que "el 80% de les matèries primeres són consumides per un 20% de la població mundial, no m'esperava que el repartiment fos tan injust", explica.

Calculem la petjada de carboni



Pel que fa al jovent de l’Institut La Guineueta i l’Institut Bernat Metge han estat treballant amb experts i expertes per aprendre què és la petjada de carboni, què és el càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle i quins són els seus efectes en la situació de crisi climàtica, no només a la ciutat de Barcelona sinó també a societats del sud global com al Marroc i Palestina. L'aterratge dels conceptes s'ha fet a través de l'experiència de l'anàlisi de les dades en una calculadora. L'alumnat ha introduït a la calculadora les factures de gas, electricitat, aigua, recollida de dades de mobilitat, compra de material i gestió de residus. "Hi ha petites accions de què no som conscients i que sistemàticament reproduïm cada dia que afecten molt el medi ambient", expliquen els alumnes. Precisament, el projecte fa èmfasi en "la importància que tenen els canvis que s'impulsen des de la ciutadania, per tal de donar resposta a la necessitat imperiosa de cercar alternatives per combatre el canvi climàtic", tal com expliquen des d'ACPP. Utilitzar més el transport públics, incrementar l'ús de les papereres de reciclatge i dur els àpats al centre en recipients reutilitzables són accions que es poden prendre individualment, però també han fet propostes als mateixos instituts com automatitzar les aixetes per no malbaratar tanta aigua.

És una proposta d'ACPP, Assemblea de Cooperació per la Pau, una ONG independent, progressista i laica amb més de 25 anys d’experiència en projectes. En l’àmbit de l’educació per la justícia global ha desenvolupat diversos projectes en temàtiques com interculturalitat, educació per la pau, diversitat afectiu-sexual i de gènere, economia social i solidària, entre d’altres.