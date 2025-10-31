El Fem Xarxing 2025 ha tornat a reunir més d’un centenar d’integrants d’organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible per compartir experiències, establir aliances i impulsar projectes col·lectius que contribueixin a una ciutat més sostenible.
La jornada ha posat l’accent en la cooperació, la innovació i el treball en xarxa com a instruments clau per afrontar els reptes climàtics i construir un futur més verd i just per a tothom.
Les Cotxeres de Sants s’han omplert aquest 17 d’octubre amb l’energia i el compromís de les organitzacions que formen part de la Xarxa Barcelona + Sostenible (B+S). L’esdeveniment Fem Xarxing 2025 ha tornat a ser el gran punt de trobada anual per compartir experiències, establir aliances i impulsar nous projectes de ciutat amb una mirada comuna: fer de Barcelona un referent en sostenibilitat i acció col·lectiva.
La jornada va obrir amb la intervenció de la directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Irma Ventayol, que va destacar que un any i mig després de la presentació del nou Compromís, la comunitat afronta grans reptes climàtics, i en concret els Reptes de ciutat en què es treballa actualment: “Estalviem aigua” i “Descarbonitzem-nos”. Finalment, va posar en valor la feina feta per gairebé 1.700 organitzacions que formen la Xarxa Barcelona + Sostenible i va expressar la voluntat de continuar treballant col·laborativament.
Coneixement, connexions i noves aliances
Al llarg del matí, els participants van poder experimentar la força del treball en xarxa mitjançant diverses dinàmiques col·lectives i van participar en el Marketplace. Dos espais que van servir per a donar a conèixer els projectes i bones pràctiques de les organitzacions i a crear sinergies i generar col·laboracions.
Després de la pausa, Andreu Escrivà va ser l’encarregat de posar el punt reflexiu a la jornada, amb una intervenció que va posar focus en el paper de la ciutadania organitzada i de les xarxes locals davant la crisi climàtica. Va convidar tot el públic a repensar la manera com actuem davant els reptes ambientals i a entendre que la transformació només serà possible si es construeix des de la cooperació i la implicació col·lectiva.
Amb un ambient participatiu i entusiasta, el Fem Xarxing 2025 ha reafirmat que la sostenibilitat ha de ser fruit d’un projecte col·lectiu basat en la col·laboració, la innovació i el coneixement compartit. L’acte s’ha consolidat com un espai clau de trobada per a la comunitat Barcelona + Sostenible, compromesa amb la construcció conjunta d’un futur més verd i just per a tothom.
Aquest esdeveniment ha compensat les emissions produïdes per la mobilitat generada (149,95 kg de CO₂). Els crèdits adquirits per a compensar les emissions provenen del Programa voluntari de compensació de la Generalitat de Catalunya de la bossa 4.