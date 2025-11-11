El programa Escoles + Sostenibles celebra, enguany, el 25è aniversari de compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
Amb una xarxa consolidada de 440 centres educatius, la iniciativa ha esdevingut tot un referent a la ciutat en la promoció d’hàbits responsables i projectes ambientals en l’àmbit escolar.
Escoles + Sostenibles acompanya la comunitat educativa en el desenvolupament de projectes sobre acció climàtica, alimentació sostenible, consum responsable, biodiversitat, mobilitat, qualitat ambiental i estalvi d’aigua i energia. Dels 69 centres inicials l’any 2000, la xarxa ha crescut fins a esdevenir una peça clau en la transformació ambiental de la ciutat i en la formació de les noves generacions en valors de sostenibilitat.
L’acte inaugural del curs 2025-2026 ha reunit prop de 250 persones, entre alumnat i professorat de diversos centres. Hi ha participat també la fundadora del programa, Teresa Franquesa, així com mestres que van formar part del projecte en els seus inicis i antics alumnes que, 25 anys després, han compartit com l’experiència va marcar la seva manera d’entendre la sostenibilitat.