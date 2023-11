Els esforços per limitar l'escalfament global estan fracassant

Publicat a Systems Change Lab, l'informe és un esforç conjunt del Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker (un projecte de Climate Analytics i NewClimate Institute), la Fundació ClimateWorks, els Campions d'alt nivell del canvi climàtic de les Nacions Unides i el World Resources Institute (WRI). ).

L'informe ofereix el full de ruta més complet del món sobre com tancar la bretxa global en l'acció climàtica en tots els sectors i pot informar el pla de resposta ràpida dels governs a l'inventari global de la COP28.

"En un any en què el canvi climàtic ha estat causant estralls a tot el món, és evident que els esforços globals per frenar les emissions s'estan quedant curts. El canvi incremental continuat no és una opció; Encara es poden aconseguir 1,5 °C, però necessitem urgentment un canvi de pas en l'acció climàtica. L'informe sobre l'estat de l'acció climàtica descriu objectius tangibles sector per sector per orientar els governs a fer aquest canvi de pas en línia amb el límit d'1,5 °C de l'Acord de París", va dir Louise Jeffery, del NewClimate Institute i un dels autors principals de l'informe.

L'informe tradueix el límit de temperatura de l'Acord de París en objectius alineats amb 1,5 °C per al 2030 i el 2050 per evitar la intensificació dels impactes climàtics, alhora que minimitza els danys a la biodiversitat i la seguretat alimentària. Aquests objectius abasten sectors que representen aproximadament el 85 per cent de les emissions globals de GEH, com ara l'energia, els edificis, la indústria, el transport, els boscos i la terra, i l'alimentació i l'agricultura, i també se centren en l'ampliació de les tecnologies d'eliminació de carboni i el finançament del clima.

"Els esforços globals per limitar l'escalfament a 1,5 °C són, en el millor dels casos, poc brillants. Malgrat dècades d'advertiments i trucades d'alerta, els nostres líders no han aconseguit mobilitzar l'acció climàtica a prop del ritme i l'escala necessaris", va dir Sophie Boehm, associada de recerca II, World Resources Institute i autora principal de l'informe. "Aquests retards ens deixen molt poques rutes per garantir un futur habitable per a tothom. No hi ha temps per retocar les vores. En canvi, necessitem canvis immediats i transformadors en tots els sectors d'aquesta dècada".

Entre els 42 indicadors avaluats, només un, la proporció de vehicles elèctrics en les vendes de turismes, està en bon camí per assolir l'objectiu de 2030. Dels altres 41 indicadors:

Sis indicadors estan "fora de camí a seguir" i es mouen en la direcció correcta a una velocitat prometedora però insuficient.

24 indicadors estan "molt fora del camí a seguir", dirigint-se en la direcció correcta, però molt per sota del ritme requerit.

Sis indicadors es dirigeixen completament en la direcció equivocada, de manera que es requereix un gir en U en acció.

Cinc indicadors tenen dades insuficients per fer un seguiment del progrés.

"És cada cop més clar i més urgent corregir el rumb sobre el clima", va dir Ani Dasgupta, president i conseller delegat del World Resources Institute. “Ja sabem què cal fer, sector per sector, l'any 2030. El món ha avançat, en alguns casos, un progrés exponencial, però en general estem endarrerits, amb diverses tendències que es mouen ràpidament en la direcció equivocada. Prendrà mesures dràstiques de tots nosaltres (governs, corporacions, ciutats) per acceptar el canvi sistèmic necessari per crear un futur pròsper i habitable per a les persones, la natura i el clima".

Els 1,5ºC d’escalfament global es podrien superar abans del que crèiem

Per altra banda, el llindar dels 1,5ºC d’escalfament global, un dels límits climàtics més importants, podria quedar enrere abans del que ens pensàvem. Segons un nou estudi publicat a ‘Nature Climate Change’, les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’origen humà ens estan apropant molt més ràpidament a aquest límit, que podriem creuar l’any 2029 en comptes de, com afirmen altres càlculs, a mitjans de la dècada de 2030.

El treball afirma que les emissions de diòxid de carboni dels darrers tres anys, que van batre rècords, han tingut una influència crucial en aquest canvi de les previsions de canvi climàtic. Això, sumat a la millora en la comprensió dels efectes concrets que tenen els gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, ha permès fer el que, segons els seus autors, és una previsió més precisa de l’evolució del clima i de la temperatura de la Terra.