La xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles” va celebrar ahir el V Fòrum Ambiental Escolar al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, que va aplegar alumnat, professorat i educadores ambientals de catorze centres educatius. Així, més d’un centenar de persones van intercanviar iniciatives i accions vinculades amb la sostenibilitat, enguany centrades en la reducció de residus atesa l’actualitat del tema a la ciutat.

Els grups de treball van dialogar sobre els residus en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb la referència dels documents estratègics locals a nivell ambiental. Posteriorment, es va dur a terme una acció col·lectiva que va consistir en que la comunitat educativa presentés propostes d’acció i les explicités en imatges, lemes o elements artístics de forma creativa, tot inspirant-se en obres de l’art contemporani.

Les propostes expressades per l’alumnat van posar l’accent en l’ús de material reutilitzable, com ara els portabocates i les cantimplores. També van remarcar la necessitat de reciclar i de posar en pràctica les dues altres R: reduir i reutilitzar. En van afegir una quarta: reparar. Les peces elaborades van destacar per la seva originalitat i van fer referència al paper de cadascun de nosaltres com a protagonista del canvi que li cal al planeta.