Viladecans començarà aquest 2025 amb la implantació del nou sistema de gestió de residus, després que, les administracions estatals i europees hagin marcat uns objectius de reciclatge del 55 % per al 2025, del 60 % per al 2030 i del 65 % per al 2035. A la ciutat, només un 33 % de les deixalles se separen correctament.