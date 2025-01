El Prat de Llobregat implanta un sistema de contenidors intel·ligents

A partir del 13 de gener comença el procés d’implantació del nou model de recollida de residus al Prat de Llobregat, un sistema de contenidors intel·ligents d’obertura amb identificació amb targeta, clauer o aplicació mòbil, que s’aplicarà als contenidors de la fracció orgànica i de resta. L’objectiu és millorar les xifres de recollida selectiva i incentivar a reciclar a totes aquelles persones que no ho facin. Així mateix, el sistema permetrà recompensar les que ho fan habitualment: les llars que utilitzin el contenidor d’orgànica un mínim de 7 vegades cada dos mesos, obtindran un descompte del 40% en la taxa de residus, que es cobrarà bimensualment juntament amb la factura de l’aigua. A més, aquelles persones que visitin la deixalleria també podran obtenir un descompte addicional d'1 € per cada visita, amb un màxim de 6 € anuals, arribant fins a un 45% de reducció de mitjana en la seva factura. En el cas dels comerços la taxa s’abonarà un cop a final d’any directament i per obtenir el descompte del 40% caldrà utilitzar el contenidor 40 vegades en un any com a mínim, en cas de generar matèria orgànica.

El Prat es converteix així en un dels primers municipis catalans en convertir un sistema de recollida selectiva, com el que ja s’ha implantat en moltes altres ciutats, en una via per permetre bonificar la taxa de recollida de residus que la llei estatal obliga introduir a tots els municipis com a molt tard l’abril d’aquest any.



Un desplegament per fases i adaptat a cada barri

La implantació dels nous contenidors es farà progressivament, per poder atendre millor totes les incidències i els dubtes. El desplegament es farà en cinc zones, començant pel Barri de la Marina el 13 de gener i acabant per la zona centre oest, al Barri de les Cases de la Seda, a principis d’abril.

En cadascuna d’aquestes zones, els veïns i veïnes podran recollir la targeta i el clauer que els permetrà obrir els contenidors tancats d’orgànica i resta en tres punts informatius: dos s’instal·laran en zones estratègiques i de pas en cadascun dels barris i un dins d’un equipament. Allà també els explicaran com descarregar-se i identificar-se en l’aplicació mòbil que també permetrà obrir els contenidors. Per assegurar que totes les llars coneguin el funcionament dels nous contenidors abans que aquests es posin en marxa, s’enviarà una carta a cada casa. Paral·lelament, se celebraran dues sessions informatives a cada zona, obertes a totes les persones interessades, per explicar els detalls del sistema i resoldre dubtes. La campanya informativa durarà tres setmanes a cada zona, després de la qual es tancaran els contenidors. Llavors tornarà a començar el cicle en la següent zona.

A més, des del gener fins a l’abril es desplegarà una campanya informativa, s’instal·larà un punt fix central d’atenció a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1, telèfon 93 379 00 50) i els informadors ambientals visitaran tots els comerços del municipi per explicar la nova mesura i repartir els materials necessaris. A més de les sessions als barris, també s’organitzaran sessions informatives amb agents clau del municipi, com les escoles, les associacions comercials, la gent gran, entitats, per garantir la seva comprensió i implicació en el nou sistema. També s’ha habilitat el web elprat.cat/recicla per donar tota la informació.

Lideratge del Prat en la implantació d’un sistema eficient amb taxa justa

A Catalunya, a principis de 2024, 334 municipis havien implantat sistemes de recollida selectiva eficient en almenys el 50% del seu territori. D’aquests, 282 utilitzaven el sistema de recollida porta a porta, aconseguint una mitjana de recollida selectiva del 76%, mentre que 52 municipis havien implementat contenidors intel·ligents, amb una mitjana de recollida selectiva del 64%. Generalment, els sistemes porta a porta acostumen a implementar-se en municipis petits o poc dens i els de contenidors intel·ligents en ciutats grans, amb predominança dels habitatges verticals.

Els contenidors intel·ligents s’han implantat ja en municipis com Montmeló, Centelles, Montgat o Vilassar de Mar. També hi ha experiències en zones de Lleida, Girona, Manresa i Sant Just Desvern.

Tot i això, pocs municipis han acompanyat aquests sistemes eficients amb la bonificació de la taxa de recollida de residus, convertint-la així en una taxa justa vinculada al grau de reciclatge. Alguns sí que han aprovat ordenances que preveuen aquest tipus de bonificació, com és el cas del Prat, que a més a més ja ha començat a implantar el sistema per fer-la efectiva. En aquest context, el Prat es posiciona, per tant, com un dels primers municipis catalans a adoptar un sistema eficient de recollida que combina la identificació de l’usuari amb una taxa justa de residus.

Reducció de l’impacte ambiental i econòmic en el nou model

El sistema de contenidors intel·ligents, a més de premiar les llars i comerços que reciclin, responen a la necessitat de complir amb els objectius de reciclatge establerts per la normativa europea: el 55% el 2025 i el 60% al 2030. Amb el sistema actual de contenidors al carrer, el municipi es troba al 38,14% de recollida selectiva, lluny dels objectius requerits.

Amb els contenidors intel·ligents i la taxa justa es pretén millorar la separació de l’orgànica, que suposa aproximadament el 40% del total dels residus generats en una llar. Això permet que aquesta fracció es destini a plantes de tractament on pot ser transformada en recursos valuosos com compost o biogàs, disminuint així l’impacte ambiental de les emissions de gasos d’efecte hivernacle quan es barreja amb la fracció resta. També suposa una reducció dels costos de tractament dels residus, ja que mentre que gestionar una tona de resta (contenidor gris) suposa un cost de 130,2 euros, el tractament d’una tona de matèria orgànica separada correctament al contenidor marró té un cost significativament més baix, de 62,9 euros.

Finançament europeu

Part d’aquest projecte està finançat amb una dotació de 340.720,92 € pels Fons Next Generation de la Unió Europea, dins del marc dels “Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència”, amb el suport del Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya.

Tota la informació la trobareu a elprat.cat/recicla