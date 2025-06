Més de 200 alumnes de Lleida mostren els seus projectes ambientals

El Parc de la Mitjana de Lleida ha acollit la cloenda de les Escoles Sostenibles Lleida, el programa que impulsa la Paeria des de fa dinou anys per a promoure l’educació ambiental i la conscienciació en matèria de sostenibilitat a les escoles de la ciutat.

L’acte ha comptat amb els alumnes de Primària de quinze centres educatius i se suma a l’acte celebrat el passat 22 de maig, quan va ser el torn dels alumnes de Secundària, en el qual van participar vuit centres.

La primera tinenta d’alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha visitat la fira, destacant l’alt nivell dels projectes i la contribució del món educatiu per a la protecció del medi ambient. En aquest sentit, Iglesias ha assenyalat que “els infants són el futur i aquesta feina educativa l’acullen amb molta il·lusió”

En totes dues celebracions, que han aplegat 262 persones entre alumnes i docents, cada centre ha participat en una Fira de Projectes Ambientals, on han presentat els seus respectius projectes ambientals, centrats en la protecció i l’increment de la biodiversitat com a garant dels ecosistemes i la vida, la millora en la gestió de residus, l’hort escolar, l’estalvi de recursos energètics i de materials, entre d’altres. Així, cadascun dels 23 centres, han compartit les seves experiències en els diferents estands, mostrant els materials, panells informatius i construccions de les seves iniciatives amb la resta d’escoles.

En el recorregut per la fira, s’han dut a terme diferents torns de visita dels estands, on l’alumnat feia una breu explicació i demostració dels seus respectius processos, resultats i aplicacions en l’àmbit dels seus centres. En aquest sentit, els projectes han mostrat l’enginy, esforç i compromís de cada escola al llarg del curs. A més, aquestes iniciatives han traspassat l’entorn escolar i han buscat la implicació de l’àmbit familiar, com l’estalvi d’aigua, llum i gas o el compostatge de matèria orgànica.

A més de la Fira, a la cloenda de Secundària, es va dur a terme una dinàmica d’equip, on l’alumnat realitzava jocs simulant ser consumidors de productes, per comprendre les problemàtiques ambientals globals, així com les emissions de diòxid de carboni que es produeixen en funció del tipus de consum que fem, per exemple, consumint productes de proximitat en lloc de productes provinents d’altres continents.

En el cas de Primària, l’alumnat ha assistit a un espectacle fet pel personatge del Drapaire Musical, qui ha fet partícips als infants per narrar un compte fent servir instruments a partir de materials de rebuig i objectes quotidians. L’acte celebrat aquest dijous ha comptat amb representants del projecte El Palet, vinculat al Banc d’Aliments de Lleida, ja que l’entitat rebrà l’import estalviat en aigua, llum i gas dels centres educatius que també han participat en la Microxarxa STOP Emergència Climàtica durant aquest curs escolar. Així, amb aquesta donació de 4000 €, l’entitat solidària facilitar una alimentació saludable a famílies desafavorides.

Els centres de Primària que han participat en la Fira de les Escoles Sostenibles han estat: Joan Maragall, Lestonnac, La Mitjana, FEDAC, Sant Jaume Les Heures, Santa Anna, Pardinyes, Joc de la Bola, Països Catalans, El Carme, Frederic Godàs, Riu Segre, Enric Farreny i Sant Josep de Calassanç.

Pel que fa als centres de Secundària, han estat: Sant Jaume-Les Heures, Castell dels Templers, Guindàvols, La Mitjana, Màrius Torres, Lestonnac, Josep Lladonosa i Maria Rúbies

Les Escoles Sostenibles de Lleida compten amb la participació de 58 centres de la ciutat i incorporen una línia de treball de renaturalització de patis escolars i sensibilització sobre el coneixement i cura de la biodiversitat urbana que s’emmarca dins el projecte URBAN- NAT Adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de Lleida, dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finançat per Fons Next Generation de la Unió Europea. Unes subvencions convocades a través de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, que pretenen fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats, per fer front al canvi climàtic.