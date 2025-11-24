Amb una inversió total de 245 milions d’euros entre 2021 i 2025, el Fons Climàtic ha finançat iniciatives en recerca, empreses, ens locals, participació ciutadana i projectes singulars arreu del territori.
Aquest fons es nodreix dels ingressos provinents de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles i de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
La directora general, en un side event de la COP.
El Fons Climàtic ha esdevingut un dels principals instruments de finançament de polítiques per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Durant el període 2021-2025, el Fons ha permès impulsar 81 projectes amb una inversió global de 245 milions d’euros, dels quals 211 milions ja s’han executat. Aquest Fons, dotat amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, destina els recursos a projectes transformadors que fomenten la transició cap a una economia baixa en carboni i resilient als impactes climàtics.
“Catalunya ha fet del Fons Climàtic una eina de país per accelerar la transició ecològica, implicant ajuntaments, empreses, centres de recerca i la ciutadania en projectes amb impacte real al territori”, ha destacat la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Sonsoles Letang, que aquests dies participa a la Cimera del Clima de les Nacions Unides (COP30) del Brasil.
Impacte transversal
Els 81 projectes finançats s’estructuren en cinc grans àmbits d’actuació:
- Recerca i innovació (30 projectes): Estudis aplicats per reduir emissions i millorar la gestió ambiental, com el projecte per avaluar l’eficiència de captació de biogàs als abocadors de Catalunya, liderat per l’Agència de Residus de Catalunya, amb un pressupost d’1,2 MEUR. Aquesta recerca permetrà reduir fins a 325.000 tones de CO₂ d’aquí al 2030.
- Ens locals (10 projectes): Línies d’ajuts municipals per a la mitigació i l’adaptació climàtica, amb una dotació acumulada de més de 107 MEUR fins al 2028. Prop de 600 municipis catalans han rebut suport per a projectes d’eficiència energètica, mobilitat sostenible, gestió de l’aigua, refugis climàtics o solucions basades en la natura.
- Sector empresarial (5 projectes): Creació de la nova línia ICF Fons Climàtic, amb 10 MEUR destinats a bonificar interessos en préstecs verds per a projectes d’eficiència energètica, renovables, mobilitat sostenible o adaptació empresarial al canvi climàtic. L’efecte multiplicador permetrà mobilitzar fins a 88 MEUR d’inversió verda.
- Participació ciutadana (11 projectes): Destaca l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, amb 1,15 MEUR destinats a la seva organització. Cent persones seleccionades aleatòriament van elaborar més de 40 propostes per avançar cap a un model energètic i agroalimentari més sostenible i just.
- Projectes singulars (25 projectes): Iniciatives d’alt impacte, com la integració tarifària del transport públic al conjunt del país, amb 10 MEUR d’inversió entre 2023 i 2024 per estendre el sistema al Solsonès i a les comarques gironines, fomentant un canvi modal cap al transport públic i reduint emissions del sector, responsable del 29% del total a Catalunya.
Descarbonització i adaptació
Actualment, 14 projectes continuen amb dotació del Fons Climàtic i tres projectes més s’iniciaran el 2026:
- Elaboració del Quart Informe del Canvi Climàtic de Catalunya
- Desenvolupament d’una plataforma tecnològica de suport al Sistema de Crèdits Climàtics de Catalunya
- Ampliació de noves zones tarifàries integrades de transport públic de les Terres de l’Ebre a l’ATM del Camp de Tarragona, i, de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i una part de la Selva, a l’ATM de Girona (2025 – 2026)
Tots ells contribueixen als objectius del Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima (PINECCAT2030) i de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC30), amb resultats tangibles tant en la reducció d’emissions com en la resiliència dels ecosistemes i les comunitats locals.
El Fons Climàtic consolida així un model de finançament circular: els recursos obtinguts dels impostos ambientals es reinverteixen directament en projectes que redueixen emissions, milloren la qualitat de vida i promouen l’equitat territorial.