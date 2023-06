A la pàgina web Adeu plàstics, es recull material amb infografies que detallen la tipologia de plàstics, els seus efectes sobre el medi ambient i la salut de les persones, la problemàtica dels microplàstics (partícules de menys de 5 mm derivades de la fragmentació de plàstics) i què es pot fer per reduir aquesta deixalla. La pàgina web també recull l’oferta expositiva per conscienciar sobre la prevenció de residus (Reduïm residus!) i sobre la problemàtica dels plàstics en el medi marí (La mar de plàstics).

Les propostes es completen amb “Escapem dels plàstics” −on els participants hauran de resoldre unes proves guardades en unes capses− i amb els capítols de la websèrie “Fes-ho tu mateix!”, per aprendre a reduir residus de maneres diferents: “Reduïm residus en família!” i Furoshiki: emboliquem amb roba.

Activitats als municipis

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, i de la Setmana de l’Energia Sostenible, que se celebra del 20 al 22 de juny, municipis de la província han programat exposicions i activitats del catàleg de recursos d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat acollirà fins al 9 de juny la mostra La mar de plàstics i les Franqueses del Vallès, fins al 12 de juny, Actuem amb energia, que ensenya de forma rigorosa i científica, però alhora amena, els conceptes clau en relació amb l’energia i el canvi climàtic.

Fins al 16 de juny, Badalona proposarà jugar amb Ecosistema en equilibri i espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials −que tenen com a objectiu sensibilitzar sobre l’impacte de l’acció humana en l’aparició d’espècies invasores− i Ciutats en transició −on els participants hauran de transformar la seva ciutat en una localitat sostenible−. Espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials i Ecosistema en equilibri seran també dues propostes lúdiques a Santa Coloma de Gramenet del 7 al 21 de juny.

El 4 de juny, Santa Margarida i els Monjos, acollirà Experimenta amb les taules de llum −una eina lúdica pensada per als més petits per treballar els estímuls sensorials−; Sant Celoni, el joc de la soca −sobre el procés de transformació d’un hàbitat− i Mollet del Vallès, Pedala amb energia −on els participants faran alguns productes, com crispetes, amb l’energia generada pedalant−.

En relació amb l’energia, Mollet del Vallès també oferirà, fins al 6 de juny, el joc Actiwatt −sobre eficiència i estalvi energètic−; i Vilanova i la Geltrú, fins al 10 de juny, Coneix l’autoconsum fotovoltaic −on s’explicarà el funcionament d’un mòdul fotovoltaic−.