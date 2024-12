El Material Change Index (Índex de Canvi de Materials), elaborat per Retail Economics per a DS Smith, va identificar que el 44% dels productes alimentaris als supermercats espanyols estan embolicats en plàstic que podria ser reemplaçat per alternatives més sostenibles.

Aquest ús massiu de plàstic suposa utilitzar 16.600 milions d'elements de plàstic innecessàriament en només un any. L'estudi mostra que la majoria d'aquest plàstic prové de l'envasat de carn i el peix (84%), productes lactis (83%) i aliments processats, inclosos els menjars preparats (78%).

Una enquesta realitzada entre productors i distribuïdors d'aliments a Europa va revelar que un 98% del sector s'ha compromès a reduir l'ús d'envasos plàstics. Tot i això, tres de cada cinc (60%) tenen dos anys o menys per complir els seus objectius; una quarta part (25%) reconeix que no està en camí d'assolir-los; i dos de cada cinc (40%) van assenyalar el cost de les matèries primeres com l'obstacle més gran, a continuació de la por que els consumidors no acceptin els canvis (39%).

Els productors i distribuïdors d'aliments temen que les modificacions als envasos puguin fer-los menys competitius. Set de cada deu (72%) creuen que els compradors no estarien disposats a pagar més per envasos sostenibles i gairebé dos terços (65%) pensen que els consumidors no voldrien sacrificar la comoditat per la sostenibilitat.

Dependència excessiva del plàstic a Europa

L'estudi de Material Change Index va analitzar els materials de packaging a 25 dels supermercats més populars de sis mercats europeus: Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Polònia Els resultats mostren que Espanya és el segon país més dependent del plàstic a Europa, amb més de dos terços (67%) dels aliments envasats en plàstic. 70%, seguit d'Espanya (67%), Itàlia (66%), Alemanya (66%), Polònia (62%) i França (59%).

Espanya té una proporció significativa de productes sense envasar (11%) en comparació amb altres països, gràcies a la presència més gran de fleques i taulells d'aliments frescos als supermercats. Tot i això, les empreses espanyoles senten menys pressió per part dels consumidors per canviar, ja que només el 40% dels enquestats espera un augment en la demanda d'alternatives sense plàstic en els propers anys, molt per sota de la mitjana europea del 81 %.

França és l'únic país on menys de la meitat (49%) dels productes dels supermercats utilitzen plàstic com a material principal d'embalatge. Això és degut, en part, a la presència més gran de taulells de productes frescos (com fleques i formatgeries), on els articles es venen sense embolcalls, i a les seccions de productes orgànics que ofereixen aliments a granel i opcions de recàrrega per a cereals i grans.

Els resultats de França també estan impulsats per la prohibició gradual d'envasos plàstics per a fruites i verdures fresques. Fins i tot en incloure productes processats o precuinats (com fruites i verdures deshidratades), l'ús de plàstic en aquesta categoria és del 44%, molt per sota del 78% del Regne Unit. S'espera que aquesta xifra continuï disminuint abans que entri en vigor una prohibició total el 2026.

Ignacio Montfort, Managing Director de Smith Packaging Iberia, apunta: “ Les empreses del sector de l'alimentació estan compromeses amb la substitució dels envasos de plàstic, però la realitat és que mentre aquests objectius segueixin sent voluntaris, no podrem canviar la situació. Tot i que la UE ha establert regles per eliminar certs plàstics, sovint avançar en aquesta direcció pot fer que les empreses perdin competitivitat, creant un desavantatge per als que actuen primer. Per accelerar el procés, necessitem normes globals unificades, i el Tractat Global sobre Plàstics és essencial. La UE i els Estats Units han de liderar aquest esforç per assegurar que no es desaprofiti l'oportunitat històrica que tenim a la cimera de Busan aquest any i eliminar els plàstics innecessaris en la propera dècada. No tot el plàstic pot o ha de ser reemplaçat, i no tot pot passar immediatament, però hi ha massa plàstic que mai serà reciclat, per la qual cosa eliminar-lo de les nostres cadenes de subministrament és clau per reduir els residus ”.

DS Smith estima que el 82,4% del plàstic utilitzat innecessàriament a Espanya es podria reemplaçar o reduir significativament amb alternatives basades en fibra. Així mateix, l'empresa continua invertint en la recerca de noves solucions, com la creació del R8 , un Centre Global de Recerca i Desenvolupament i Innovació, dissenyat per accelerar la innovació en envasos i dur a terme programes pilot amb algunes de les empreses de productes més grans de consum del món.