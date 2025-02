Barcelona aposta per una mobilitat per a les persones

La proposta del nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030, presentat a les entitats del Pacte per la Mobilitat, preveu substituir 250.000 desplaçaments per feina del vehicle privat al transport públic, sobretot de connexió amb l'àrea metropolitana.

El document es basa en tres eixos: disseny i gestió de l’espai públic per una mobilitat segura, eficient i sostenible; un sistema de transport públic col·lectiu que capti més passatgers, i la reducció de la dependència del vehicle privat.

Per primera vegada, s'ha treballat a partir de l'anàlisi dels motius pels quals es mouen les persones per identificar les solucions i els mecanismes més eficients.



El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona és el full de ruta que ha de definir les polítiques de mobilitat de Barcelona fins al 2030. El seu objectiu és construir una millor mobilitat de les persones i a la seva qualitat de vida, que es garanteixi el dret a la mobilitat segura i sostenible per a tothom, que acceleri la descarbonització del transport i que contribueixi a la realització eficient de les activitats econòmiques i el desenvolupament personal.

La proposta de Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2025-2030 que s’ha presentat a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat estableix l’increment dels modes més sostenibles, com caminar, el transport públic, la bicicleta i els VMP, fins al 85% del total de desplaçaments i la consegüent reducció de l’ús del vehicle privat.

El document també preveu passar del 19,9% d’ús del vehicle privat al 15%, un creixement fins al 37,1% del transport públic i del 3,8% al 5,7% dels desplaçaments en bici i VMP, en un context en què es preveu que la mobilitat augmenti un 12%, de 8,3 a 9,3 milions de desplaçaments diaris.

Avui s'ha presentat a les entitats del Pacte per la Mobilitat el nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030.

El full de ruta per definir les polítiques de mobilitat de la ciutat.

Els motius de desplaçament

El fet d’analitzar la mobilitat de la ciutat a partir dels motius de desplaçament ha permès identificar la mobilitat laboral, és a dir, els desplaçaments amb motiu de feina, com el principal àmbit amb més presència del vehicle privat. Per això, les polítiques de mobilitat dels propers anys busquen reduir l’ús del cotxe en un 25% en aquest àmbit, amb el transvasament de 250.000 desplaçaments laborals, sobretot de connexió, del vehicle privat al transport públic.

El nou PMU preveu també duplicar la quota de desplaçaments de bicicleta i VMP en la mobilitat educativa, així com la pacificació de carrers en zones on es concentren recorreguts a peu de persones que es mouen per cures i gestions quotidianes. També es prioritza la xarxa de bus per millorar el servei i la qualitat en els desplaçaments laborals i l’accessibilitat en transport públic als centres sanitaris.

Tres eixos del Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030

Eix 1: Mobilitat segura, eficient i sostenible

Protegir el vianant, amb l’ampliació i la protecció de l’espai públic que utilitza i l’endreça de tots els usos en superfície i a la calçada amb un repartiment que afavoreixi aquells modes de transport col·lectius. L’objectiu és incrementar els desplaçaments en bici i VMP (+65%), a peu (+12%), i reduir a la meitat les víctimes mortals i persones ferides greus en accidents de trànsit.

Amb mesures com la pacificació de 20 quilòmetres de la xarxa de mobilitat quotidiana, especialment entorns d’equipaments escolars i sanitaris; l’ampliació de voreres que no són accessibles (inferiors a 1,8 metres d’amplada); la millora i ampliació de la infraestructura ciclista i del Bicing, així com la de la xarxa de bus.

Eix 2: Un sistema de transport públic col·lectiu que capti més passatgers

La connexió de les xarxes del Trambaix i del Trambesòs, i l’enfortiment de la xarxa de bus urbà, per tal de consolidar i seguir desenvolupant els serveis exprés de bus urbà i dels busos a demanda, a més d’ampliar l’oferta els caps de setmana i de nit.

I la millora d’infraestructures actualment en marxa, com l’ampliació de la xarxa de metro o la creació d’una infraestructura destinada als intercanviadors per la xarxa de bus interurbà.

Eix 3: Reducció de la dependència del vehicle privat i mitigació de les externalitats

Accelerar la transició cap a un model més racional de mobilitat que garanteixi l’equitat social, a més de la implementació de mesures dirigides a reduir l’impacte del vehicle privat, avançant en la descarbonització i la reducció d’emissions de CO₂.

Per això preveu seguir treballant en les àrees d’accés restringit o regulat al trànsit, millorant la tecnologia de les existents i establir-ne de noves. Fomentar i millorar la capacitat del centre de control de trànsit i potenciar l’ús de dades. També es preveu vincular l’ús del vehicle privat amb polítiques d’estacionament o amb la fiscalitat, bonificant la mobilitat sostenible, així com l’acompanyament a empreses i equipaments per desenvolupar plans de mobilitat sostenible per al seu personal o usuaris.

Tramitació i aprovació del PMU

El Govern municipal ha presentat el Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030 a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat. S’ha redactat durant el darrer any, a partir de diverses sessions temàtiques amb la participació d’entitats de tota la ciutat. De totes les propostes presentades, s’han integrat a la proposta de PMU el 84%.

A partir d’aquí, el PMU s’haurà d’aprovar inicialment a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge. Posteriorment, s’obrirà el període d’exposició pública i la tramitació pertinent per disposar d’un document definitiu per sotmetre’l a aprovació definitiva.