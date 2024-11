La campanya de sensibilització i conscienciació Aprofitem els aliments, que ha impulsat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha permès recuperar un total de 18,6 tones de menjar per mitjà de les diverses activitats organitzades per evitar-ne el malbaratament. Aquests aliments, segons la Calculadora del valor dels aliments de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació), suposen un estalvi d’11,974.222,7 litres d’aigua i de 9.045,25 kg de CO₂.

El 19 de setembre es va donar el tret de sortida de la campanya amb els àpats Gastrorecup, que són menús elaborats en restaurants amb aliments descartats del circuit comercial, amb la participació de 51 restaurants de tot Catalunya. L’objectiu de la iniciativa és conscienciar tant la població com el sector mateix de la necessitat d’implicar-se activament en la lluita contra el malbaratament alimentari. En concret, en els àpats Gastrorecup s’han recuperat 6.000 kg d’aliments i s’han servit un total de 2.500 àpats als diferents comensals assistents.

El conseller Òscar Ordeig va assistir al Gastrorecup celebrat al restaurant social D’ins: “la implicació i l’esforç de centenars de persones voluntàries i les entitats socials”, que han treballat per impulsar la campanya Aprofitem els aliments i que es tanca “amb unes xifres de record”. També va destacar l’experiència gastronòmica del Gastrorecup com “una oportunitat imprescindible per conscienciar la ciutadania, donar valor als aliments i recordar la importància d’aprofitar-los”.

La IV Marató #JoEspigolo, organitzada juntament amb la Fundació Espigoladors, va comptar amb la participació de més de 130 persones voluntàries i es van recuperar 12,1 tones de fruites i verdures. La marató es va dur a terme de forma simultània a Alcoletge (Lleida), el Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona), Vilafranca del Penedès (Barcelona), Vilanova del Vallès (Barcelona), Cambrils (Tarragona) i l’Armentera (Girona). El producte espigolat, que equival a 44.942 racions, s’ha distribuït a centres de distribució gratuïta d’aliments de Catalunya.

La campanya es va concloure amb el Gran Dinar d’Aprofitament Alimentari celebrat a Girona i en què van participar més de 70 voluntaris. Es van servir més de 450 àpats, a partir de 500 kg d’aliments fruit d’espigolades en camps, de recollides d’excedents en mercats i de la recuperació d’aliments en comerços locals de la zona. El dinar va ser protagonitzat per quatre cuiners de Girona que lideraran l’equip de cuina: Lluc Quintana, del restaurant Can Xapes; la Susanna Domingo, de Menjar Casolà; la Carme Picas, d’El Ginjoler, i l’Hugo Pérez, del restaurant Hakuk Gastrobar. Aquesta activitat s’ha organitzat conjuntament amb el suport de la Fundació Banc dels Aliments de Girona, la Plataforma Aprofitem els Aliments, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona, a més d’altres entitats locals.

Així mateix, la campanya també s’ha fet ressò amb activitats de teatre, ràdio i cuina en directe (show cooking) que es van fer durant la Festa Major de Barcelona.

La campanya Aprofitem els aliments forma part de l’estratègia del Departament per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, la qual s’emmarca dins l’Estratègia alimentària de Catalunya, que té com a objectiu assolir un sistema alimentari més sostenible, transformador i basat en l’economia circular. La campanya es duu a terme juntament amb la participació del sector de la restauració, la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya, la Plataforma Aprofitem els Aliments i la Fundació Espigoladors. I amb la col·laboració d’empreses agroalimentàries com Ametller Origen, Bon Àrea, Bon Blat, Bonpreu, Borges Professional, Coop-era, Delícies del Berguedà, Es Imperfect, Montsià, Makro, Obrador Can Coll, Porc de Palou i Talkual Foods, a més d’altres productors agroalimentaris d’arreu del país.