Recooperem i Mercabarna: com distribuir aliments als més vulnerables

El projecte Recooperem, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, fa més de 12 anys que treballa en l’aprofitament del menjar que no ens consumeix a escoles, hospitals i empreses per repartir-lo entre els més vulnerables. El mateix que fan al Foodback, una iniciativa de Mercabarna on els productors donen els seus excedents perquè siguin reaprofitats.

Gravació i muntatge: Pere Elias