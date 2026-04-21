Més de 400 experts es reuniran a Barcelona els dies 29 i 30 d’abril per tractar els principals reptes socials, ambientals i tecnològics vinculats al soroll
La contaminació acústica és un dels principals problemes ambientals a Europa
Els dies 29 i 30 d’abril, Barcelona acollirà una nova edició de l’ACUSTICAT, el congrés de referència en l’àmbit de l’acústica a Catalunya, que enguany centrarà bona part del seu programa a parlar dels efectes del soroll sobre la salut, els conflictes derivats de l’oci i els grans esdeveniments, i els nous models de ciutat orientats al benestar acústic. En aquests moments ja hi ha més de 400 persones inscrites.
Amb prop d’una trentena de sessions, el congrés abordarà el soroll des d’una perspectiva transversal, amb continguts que connecten la recerca científica i els aspectes més tècnics amb els reptes quotidians de la ciutadania i les administracions. L’obertura institucional de l’ACUSTICAT anirà a càrrec de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang Jimenez de Anta, el president delegat de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra Solé, i la gerenta de l'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de l’Ajuntament de Barcelona, Sonia Frias Rollón.
Un dels debats més actuals serà el de l’impacte acústic dels concerts i esdeveniments musicals, en un context d’augment de festivals i macroconcerts en entorns urbans. La sessió analitzarà el conflicte entre el dret al descans del veïnat i l’activitat cultural i econòmica que generen aquests esdeveniments, així com els límits de la normativa actual i els reptes de futur. Hi participaran perfils del món jurídic, de la gestió de sales de concerts i de l’administració pública, aportant visions complementàries sobre com aconseguir aquest equilibri.
La salut serà un altre dels eixos centrals del programa. Diverses sessions posaran de manifest que la contaminació acústica és un dels principals riscos ambientals a Europa. En aquest sentit, una taula específica presentarà dades actualitzades sobre l’impacte del soroll ambiental, especialment el trànsit rodat, en la salut de la població, amb resultats a escala europea, catalana i local. Els experts alerten que el soroll pot provocar trastorns del son, malalties cardiovasculars i altres afectacions en la qualitat de vida de les persones.
En aquesta mateixa línia, el congrés incorporarà la perspectiva de la salut planetària, que relaciona el soroll amb altres grans reptes ambientals com la qualitat de l’aire, el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat.
El programa també abordarà com planificar ciutats més habitables a través del disseny d’espais acústicament saludables. La sessió sobre zones tranquil·les i verd urbà analitzarà el potencial dels espais verds com a refugis acústics dins l’entorn urbà, així com els reptes per identificar-los, protegir-los i integrar-los en el planejament.
Acústica dels espais, normatives i innovacions
L’àmbit de l’edificació tindrà una presència destacada al congrés, amb diverses sessions centrades en el confort acústic dels espais interiors, un aspecte clau però sovint poc visible. Més enllà d’equipaments com teatres o cinemes, el repte és garantir una bona qualitat acústica en espais quotidians com aules, habitacions d’hospital o restaurants, on el so condiciona directament el benestar i l’activitat de les persones. Les sessions abordaran l’actualització de la normativa estatal (DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació), que fixa els requisits acústics dels nous edificis per assegurar aquest confort.
Paral·lelament, també es donaran a conèixer avenços tecnològics en instrumentació i sistemes de mesura, amb noves eines com xarxes de sensors o radars acústics que permeten obtenir dades més precises i millorar la presa de decisions en la gestió del soroll.
La innovació i la recerca en acústica hi seran presents amb la difusió de projectes capdavanters en enginyeria acústica que treballen en solucions per reduir el soroll i les vibracions, com els anomenats forats negres acústics, els nous materials acústics o les aplicacions en vehicles elèctrics i infraestructures ferroviàries.
Escoltar l’entorn
L’ACUSTICAT també vol donar valor al paisatge sonor i el patrimoni acústic que ens envolta, i que té el so com a element cultural i identitari sovint invisible. Diverses activitats permetran explorar com el so forma part dels espais patrimonials i de la seva experiència, amb casos d’estudi internacionals i locals, com Notre-Dame de París o l’església del Miracle de Solsona. A més, el programa inclourà passejades sonores per l’entorn del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que convidaran a redescobrir l’entorn a través de l’escolta activa, així com una experiència immersiva amb realitat virtual per conèixer el patrimoni acústic de La Pedrera.
El soroll, un problema de salut pública
Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, almenys un 20% de la població europea està exposada a nivells de soroll perjudicials per a la salut, una xifra que posa de manifest la dimensió del repte i la necessitat d’abordar-lo des de múltiples àmbits.
En aquest context, l’ACUSTICAT, que se celebra cada dos anys, vol posar sobre la taula diferents problemàtiques relacionades amb el soroll reunint professionals experts en acústica, investigadors, representants de l’administració i empreses del sector, amb l’objectiu de compartir coneixement i impulsar solucions.
El congrés se celebrarà al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i coincideix, el dimecres 29 d’abril, amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar a través del web www.congresacusti.cat.
L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. Té el suport tècnic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment, que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des dels estands de la zona expositiva.