A punt l’edició més ecològica de la Berga Santpedor

Segons el president del Centre excursionista 2x2, Antoni Puiggròs, “estimem allò que fem i també estimem el nostre territori. Pensar a no incrementar les deixalles i que a partir de l’11 de novembre la gent que fa la Berga Santpedor vagi a les curses amb el seu got és un objectiu possible que esperem que compartiu. Piquem l’ullet a les iniciatives que volen aconseguir un món millor”. L’entitat ja fa dies que ha instal·lat 7 bicicletes i 7 parells de calçat esportiu a zones estratègiques del poble: entrades i places, de manera que els veïns recordin que la Berga Santpedor és a tocar.

Juntament als nous gots, els organitzadors han previst altres novetats. Per un costat es facilitarà un servei de transport de bicicletes fins a Berga, combinat amb el

servei d’autobús dels caminats. En segon lloc, el Centre Excursionista integra amb normalitat les Ebike, una disciplina que facilita a un nou sector d'usuaris menys preparat físicament, a gaudir de l'entorn natural.

Aquest passat cap de setmana els organitzadors ja van cobrir el recorregut de 59 quilòmetres per resoldre els problemes que hi havia en alguns trams amb esllavissades que feien difícil poder completar la marxa en bicicleta. Dimecres tornaran a repetir aquest procés davant les pluges d’aquests dies i dissabte es marcarà el recorregut. Precisament i com és habitual, els nens de les escoles de Santpedor han participat decorant les marques d’aquesta marxa popular. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu fer participar tothom en una de les activitats més rellevants que el Centre Excursionista organitza al cap de l’any. Tot i que hi ha molta gent que ha agafat aquesta marxa com una cursa competitiva, l’organització insisteix que es tracta d’una marxa participativa on cadascú competeix amb ell mateix.