Continua el debat sobre la regulació de les Zones de Baixes Emissions

Els alcaldes i alcaldesses de les ciutats de l’Arc Metropolità de Barcelona han mantingut una reunió amb la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya Busquet, amb l’objectiu de traslladar les disconformitats creades arran de la presentació del projecte de Decret del Pla de Qualitat de l’Aire, i amb la necessitat d’acostar posicions respecte a la implantació de les ZBE als municipis de l’Arc Metropolità.

La reunió amb la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha servit per traslladar els neguits creats per una norma redactada sense consens amb el territori. Si prospera tal i com està, es veuran afectats més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats, en una regió amb dèficits estructurals de transport públic.

En aquest sentit, les ciutats de l’Arc van iniciar una tasca conjunta per consensuar un model propi de ZBE als nou municipis, tenint en compte una mirada social i la realitat territorial. Les línies principals que definien aquest model es van presentar durant una reunió celebrada amb l’anterior consellera, Teresa Jordà Roura, el passat mes de febrer de 2022. Per contra, el Decret del Pla de Qualitat de l’Aire, presentat el darrer mes i que en aquests moments es troba fase de resolució d’al·legacions, modifica substancialment tota aquesta feina realitzada pels ajuntaments i no té en compte la realitat social, econòmica i de transport de la regió.

Els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità es mostren contraris a la redacció tal com està aquest decret que, com ja li van traslladar per carta al conseller, genera una clara invasió de competències municipals. Entre altres aspectes, no respecta l’especificitat dels municipis de la segona corona metropolitana per les grans vies de comunicació d’alta capacitat que travessen el territori i el dèficit estructural de transport públic que pateixen els seus municipis, i que la Generalitat de Catalunya no ha sabut solucionar en la darrera dècada.

Més de la meitat dels vehicles afectats

També s’ha exposat que, segons dades de la Direcció General de Trànsit, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró i Sabadell serien les ciutats més afectades per les restriccions dels vehicles sense etiqueta i amb etiqueta B, prohibint la circulació a més de la meitat del parc automobilístic de les ciutats. En aquest sentit, els alcaldes i alcaldesses recorden que aquestes mesures afecten clarament la ciutadania amb rendes més baixes i que no poden canviar-se de vehicle de forma habitual.

Per altra banda, cal destacar que no s’està realitzant de forma rigorosa un control dels resultats d’aquestes polítiques, i que cal demostrar amb dades empíriques la seva eficàcia en la lluita contra el canvi climàtic. Si no, es corre el risc de generar desafecció entre la ciutadania amb mesures que impacten en la seva forma de vida sense tenir clar si estan servint de forma real.

Per tots aquests motius, durant la reunió s’ha demanat la retirada d’aquest decret i s’ha emplaçat al Departament d’Acció Climàtica a consensuar un nou decret amb mesures que siguin més efectives, realistes i adaptades al territori i amb el compromís de la Generalitat de Catalunya d’invertir més en transport públic i d’emprendre accions més valentes en la lluita contra el canvi climàtic i no traspassar exclusivament la responsabilitat als ajuntaments com s’està fent fins ara.

No obstant això, de la reunió mantinguda aquest dilluns, les parts s’han fet una crida a seguir treballant a l’espera de resoldre les al·legacions presentades i cercar un punt de consens.