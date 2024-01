Pontevedra impulsa una ZBE sense targetes ambientals

La llum verda de la DGT autoritza el Concello de Pontevedra a utilitzar un nou senyal en què es prohibeix circular a tots els cotxes «Excepte el trànsit necessari i de serveis», un concepte que desenvolupa el municipi des que va començar la seva transformació, a 1999. La llegenda s'expressa en gallec, castellà, anglès i portuguès.

Tota la ciutat, ZBE

De fet, tota la zona urbana municipal (la ciutat central, els barris d'O Burgo, Monte Porreiro i Estrivela) estan dins de la ZBE i es troben ja de fet afectats per aquestes restriccions, que van aconseguir reduir progressivament el trànsit de cotxes a la ciutat.

La transcendència d'aquesta autorització de la DGT suposa obrir una nova via per reduir les emissions carbòniques a l'atmostera: minorar el trànsit en general a l'àmbit urbà en comptes d'oferir l'espai públic en exclusiva als qui tinguin vehicles elèctrics.

Només el trànsit necessari i de serveis

Pontevedra ho va aconseguir a base d'eliminar la circulació de pas i la d'agitació (la que busca aparcar gratuïtament i per temps il·limitat). Per això va utilitzar el concepte «tràfic necessari», permetent la circulació de qualsevol vehicle per la seva trama urbana sempre que realment ho necessiti (accessos a garatges, transport públic, abastaments, residents, serveis públics…).

S'elimina trànsit de comoditat

Es va eliminar així el trànsit de comoditat (l'aspiració d'anar de porta a porta). Per això va reduir considerablement l'aparcament lliure, substituint-lo per l'«aparcament de serveis» (15 minuts gratis a zones centrals) i es van generar nombrosos carrers de coexistència, amb prioritat de vianants.

Més espai públic

Els pros d‟aquest model salten a la vista: guanyar espai públic per a altres mobilitats (caminar, bicis) i altres activitats (l‟estada, el joc, la convivència, el dinamisme comercial). A més, suposa suavitzar la transició que a nivell d'economies domèstiques i professionals implica el canvi de vehicles moguts per combustibles fòssils pels elèctrics, de preus encara molt elevats.

Menys cotxes

Reduir el nombre de vehicles en circulació és una forma de promoure la mobilitat activa, generant a més importants avenços en àmbits com la seguretat viària, la salut de la ciutadania i la llibertat de moviments de les persones en zones normalment molt concorregudes, com solen ser els nuclis centrals de ciutats o barris amb capacitat per reduir la densitat dautomòbils.