Aquesta acció, emmarcada dins la Campanya Mercat Zero Envasos, va ser fruit d’un procés participatiu per assolir el repte de reduir l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús al Mercat Municipal i disminuir, per tant, la petjada ecològica que provoquen. La Cerimònia de lliurament dels premis de l’EWWR es durà a terme el pròxim 18 de juny a Marsella.

Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va instaurar el dia lliure d’envasos d’un sol ús al Mercat Municipal. Durant aquest dia es van repartir un total de 468 envasos reutilitzables entre tota la clientela, aportant una reducció directa de generació de residus al mercat i també es va organitzar un punt d’informació on s’explicava la problemàtica dels envasos de plàstic d’un sol ús. Tot plegat va comptar amb una alta participació i molt bona acollida per part de tots els agents implicats.

Aquesta acció, emmarcada dins la campanya Mercat Zero Envasos, va ser fruit d’un procés participatiu que va implicar les parades del Mercat Municipal, la ciutadania, els diferents agents de l’Ajuntament i l’alumnat de tercer d’ESO de l’institut Aiguaviva de Mollet.

Aquesta iniciativa era un dels quatre projectes catalans que havia presentat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per optar al premi. Una altra de les candidatures catalanes també ha estat finalista, es tracta del projecte "Curses contra els residus" implementat per l'Associació SETEM Catalunya, a Barcelona i Rubí.

Els finalistes europeus

El jurat de la Setmana Europea de la Reducció de Residus (EWWR), format per 5 experts ambientals, es va reunir en línia l'11 d'abril i va seleccionar els finalistes de l'edició 2023 de la campanya. El jurat va seleccionar 15 accions creatives i impactants de prevenció de residus d'un total de 63 nominacions identificades entre més de 14.000 accions. Els guanyadors es donaran a conèixer a la cerimònia de lliurament dels premis el 18 de juny a Marsella.

Administració o organització pública

Bli en förpackningshjälte – Europa minskar avfallet/ Become a packaging hero – Europa està reduint els residus implementat per Sysav, a Malmö;

Centre de reutilització i impuls de recuperació “Reutilitzagune” implantat per l'Ajuntament de Vitòria;

Jornada d'envasos gratuïts d'un sol ús implementada per l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Empresa / Indústria

In-Pack-To implementat per DuPont Asturias, a Carreño;

Que el poder R us acompanyi i sigui un superheroi! implementat per MiReHu Nonprofit Ltd., a Miskolc;

Ocean Guardians: desempaquetant el missatge de l'oceà sobre l'embalatge implementat per l'Aquari Nacional de Malta, a Qawra.

Associació / ONG

Curses contra els residus implementat per l'Associació SETEM Catalunya, a Barcelona i Rubí;

Sèrie de podcasts NIRN implementada per Northern Ireland Resources Network;

Recuperació, conscienciació i reducció del consum de mòbils i tauletes en la campanya «Telèfons mòbils per la Terra» de l'ONG Alboan implementada per Alboan ONG Fundazioa, a Bilbao.

Establiment educatiu

Green Bake Sale implementat pel Consell d'Estudiants de l'Atenes College, a Atenes;

Plásticos en Salinas implantat per l'IES Salinas, de Salinas (Castrillón);

Cap a una escola gairebé sense plàstic implementada per l'escola secundària Julien Gracq, a Beaupréau.

Ciutadania