Els reconeixements s’han lliurat a la ciutat de Leeuwarden als Països Baixos, en el marc del Congrés "Circular Summit Friesland 2025” que organitza el govern de la regió de Frísia amb l’associació ACR+, que hi celebra la seva Assemblea General. L’entitat agrupa diferents ciutats i regions europees, entre les quals l’Agència de Residus de Catalunya, per a la gestió sostenible dels recursos.

El projecte “De Residus a Recursos: Pràctiques Sostenibles i Ecològiques” de l'Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus ha guanyat el XVI Premi Europeu de la Prevenció de Residus en la categoria d’institucions educatives.

A partir de la recuperació de la tradició de les remeieres locals, els estudiants del cicle formatiu de química i salut ambiental han transformat residus quotidians de casa i del camp per elaborar fertilitzants i productes fitosanitaris ecològics que els estudiants de producció agroecològica han aplicat als cultius del centre. Entre d’altres, les restes orgàniques com closques d’ous i restes vegetals són la base dels fertilitzants naturals, o els residus d’oli de cuina de les cases, amb restes de poda (plantes aromàtiques, pins...) i especies envasades caducades de comerços locals creen sabó potàssic per al control de plagues, i pomades medicinals per la comunitat educativa.

Taronges Urbanes de Santa Rosa, finalista

La candidatura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha esdevingut finalista en la categoria administració pública. El projecte transforma les taronges recollides dels carrers en melmelada de taronja amarga, evitant així el malbaratament d’aquests fruits. Aquesta iniciativa fomenta la sostenibilitat i el compromís social, tot integrant-se com una iniciativa de servei comunitari per als instituts participants.

El projecte compta amb el suport de voluntaris de la brigada municipal, el Servei de Rehabilitació Comunitària de la Fundació Sanitària, l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, el Club Social La Llum, l’escola Sant Gervasi, els instituts Gallecs, Aiguaviva i Vicenç Plantada, el Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs. Els pots de melmelada es distribueixen als usuaris del banc d’aliments de la ciutat, a través de Creu Roja i Càrites, tancant així un cercle d’economia circular i solidaritat.

Enrenou d’Aliments, finalista

La candidatura de la Plataforma Aprofitem els Aliments ha esdevingut finalista en la categoria Associacions. Un concurs de cuina contra el malbaratament alimentari celebrat en nou municipis, amb la participació de dotze escoles d’hostaleria de Catalunya. Els alumnes han creat plats originals i innovadors a partir d’aliments recuperats en espigolades del camp i de comerços urbans. En total, es van rescatar 870 kg d’aliments que, altrament, haurien estat llençats. La recollida es va fer de manera col·laborativa entre entitats vinculades a la prevenció del malbaratament, alumnes de centres educatius i l’administració local.

Cada acte va comptar amb un jurat format per les entitats participants i la presència d’un xef reconegut. En total, 127 alumnes d’aquestes escoles d’hostaleria van competir, demostrant talent i compromís amb una cuina més sostenible.

Més de 237 entitats amb 945 activitats sobre prevenció de residus a Catalunya

El Premi Europeu de Prevenció de Residus distingeix iniciatives dutes a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) que es va dur a terme el mes de novembre de 2024 en 33 regions de 29 països es van organitzar 12.774 activitats arreu d’Europa. A Catalunya se’n van organitzar 945, promogudes per 237 entitats, tant públiques com privades, en 37 comarques.

Aquesta iniciativa se celebra a Catalunya des de l’any 2009 i la coordina l’Agència de Residus de Catalunya. Durant una mateixa setmana, i arreu d'Europa, es realitzen accions de sensibilització i es donen a conèixer estratègies de prevenció de residus. Enguany, la XVII Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 22 al 30 de novembre de 2025 donant èmfasi en aquesta ocasió en la prevenció dels residus d’aparells elèctrics i electrònics amb el lema “Connecta el valor, apaga el residu”.