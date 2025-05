El jurat de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2024, integrat per 5 experts ambientals, ha escollit un total de 15 finalistes distribuïts en 5 categories diferents, un d’ells l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Des de 2021, l’Ajuntament de Mollet i persones voluntàries del Servei de Rehabilitació Comunitària de la Fundació Sanitària de Mollet, el Centre Ocupacional del Bosc, l’escola Can Vila, el Club Social La Llum, l’escola Sant Gervasi i els instituts Gallecs, Aiguaviva i Vicenç Plantada han estat els encarregats de recollir les taronges. A l'obrador del Consorci de Gallecs, l’Associació Agroecològica de Gallecs les transforma en melmelada, que es destina al banc d'aliments de la ciutat, gestionat per Creu Roja i Càritas.

Les accions seleccionades com a finalistes destaquen per la seva creativitat i per l’impacte en la prevenció de residus. En la selecció s’han tingut en compte criteris de comunicació i visibilitat, qualitat del contingut, originalitat, impacte de llarga durada i seguiment de l’acció.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ja va quedar finalista en l’edició anterior del Premi Europeu de Prevenció de Residus amb la iniciativa Dia lliure d’envasos d’un sol ús al Mercat Municipal.