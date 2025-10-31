"El 93% de la gent respira aire contaminat"

Frank Kelly, Imperial College London
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
31/10/2025 - 12:22

 


El professor Frank Kelly, referent mundial en salut ambiental, explica per què cal actuar amb urgència per reduir el trànsit i apostar per un transport públic net i eficient. L'objectiu és que mai més es repeteixin fenòmens com el gran boirum de Londres dels anys 50

 

 

Cada dia respirem uns 12.000 litres d’aire, però la majoria de persones no són conscients que aquest aire sovint està carregat de contaminants invisibles. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 93% de la població mundial respira aire impur, un factor que pot provocar malalties greus com demència o problemes cardiovasculars.

En aquesta entrevista, el professor Frank Kelly, referent mundial en salut ambiental, explica per què cal actuar amb urgència per reduir el trànsit i apostar per un transport públic net i eficient. L'objectiu és que mai més es repeteixin fenòmens com el gran boirum de Londres dels anys 50.

 

Filmmaker: Laia Gil

Muntatge: Claudia Ibarra

 

Contaminació
Mobilitat
Smart cities/Planificació urbana
Aire
Contaminació
aire net

