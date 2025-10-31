LA LLEI EUROPEA DE L'AIRE
31/10/2025 - 12:32
Podrà Catalunya adaptar-se a les noves exigències europees de l’aire?
L'enduriment dels límits de contaminació podria suposar un greu problema, ja que només es disposa de quatre anys de marge.
Europa endureix els límits de contaminació atmosfèrica i Catalunya haurà de fer canvis dràstics per complir-los abans del 2030. La mobilitat i el transport ja són els sectors més contaminants, per sobre fins i tot de la indústria.
Com es prepara el país per aconseguir una qualitat de l’aire realment protectora per a la salut? Aquest reportatge de SOSTENIBLE.CAT analitza els reptes i les solucions en marxa: des de les zones de baixes emissions fins a la necessitat de protegir escoles, hospitals i residències de gent gran.
Filmmaker: Laia Gil
Muntatge: Claudia Ibarra
