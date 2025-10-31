Podrà Catalunya adaptar-se a les noves exigències europees de l’aire?

LA LLEI EUROPEA DE L'AIRE
Marc Solanes Calderón
31/10/2025 - 12:32

L'enduriment dels límits de contaminació podria suposar un greu problema, ja que només es disposa de quatre anys de marge.

 

 

Europa endureix els límits de contaminació atmosfèrica i Catalunya haurà de fer canvis dràstics per complir-los abans del 2030. La mobilitat i el transport ja són els sectors més contaminants, per sobre fins i tot de la indústria.

Com es prepara el país per aconseguir una qualitat de l’aire realment protectora per a la salut? Aquest reportatge de SOSTENIBLE.CAT analitza els reptes i les solucions en marxa: des de les zones de baixes emissions fins a la necessitat de protegir escoles, hospitals i residències de gent gran.
 

Filmmaker: Laia Gil

Muntatge: Claudia Ibarra

 

