CONTAMINACIÓ I CERVELL DELS INFANTS
31/10/2025 - 14:31
L'aire que respirem afecta el cervell dels més petits
Segons diversos estudis, l'aire contaminat podria provocar danys irreversibles als més petits
La contaminació de l’aire no només danya els pulmons: també pot alterar el cervell dels infants des del ventre matern. Diversos estudis d’ISGlobal i el CSIC han trobat relacions entre l’exposició a l’aire contaminat i un menor desenvolupament cerebral fetal i infantil.
Des de SOSTENIBLE.CAT hem recollit les veus d’investigadores que alerten sobre un problema invisible però profund, i la urgència de reduir emissions per protegir les generacions futures.
Filmmaker: Laia Gil
Muntatge: Claudia Ibarra
