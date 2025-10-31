L'aire que respirem afecta el cervell dels més petits

CONTAMINACIÓ I CERVELL DELS INFANTS
Marc Solanes Calderón
31/10/2025 - 14:31

L'aire que respirem afecta el cervell dels més petits


Segons diversos estudis, l'aire contaminat podria provocar danys irreversibles als més petits

 

 

La contaminació de l’aire no només danya els pulmons: també pot alterar el cervell dels infants des del ventre matern. Diversos estudis d’ISGlobal i el CSIC han trobat relacions entre l’exposició a l’aire contaminat i un menor desenvolupament cerebral fetal i infantil.

Des de SOSTENIBLE.CAT hem recollit les veus d’investigadores que alerten sobre un problema invisible però profund, i la urgència de reduir emissions per protegir les generacions futures.
 

Filmmaker: Laia Gil

Muntatge: Claudia Ibarra

 

