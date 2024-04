Amb el projecte es podrà recuperar fins a 1 hm³ d’aigua freàtica l’any i que la ciutat sigui més autosuficient a nivell hídric.

El conjunt d’actuacions relacionades amb la potabilització de les aigües freàtiques compta amb una inversió superior als 890.000 euros, el 56% dels quals estan finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Les obres

Els treballs s’iniciaran al carrer Prat de la Riba, a les instal·lacions d’Aigües Sabadell de Serra d’en Camaró (a l’alçada del Club Tennis Sabadell) i avançaran, d’oest a est, fins a la plaça de Catalunya, creuant per l’avinguda de Rafael Casanova. Les obres implicaran l’ocupació d’un carril per al trànsit rodat a Prat de la Riba, però en tot moment es garantirà el pas de vehicles en el doble sentit.

En paral·lel, cap a finals d’abril, s’executaran els treballs de canalització de les aigües procedents del pou del Parc Catalunya fins a Prat de la Riba, a través de la zona d’estacionament i la vorera de l’avinguda de Francesc Macià. En aquest cas, les obres implicaran una afectació puntual de les places de zona blava de la vorera del Parc Catalunya, des de l’alçada de la cascada del llac fins a arribar a la plaça de Catalunya.

Els dos fronts d’obra tenen una durada prevista d’uns dos mesos. En tractar-se de noves conduccions d’aigua freàtica, els treballs no implicaran interrupcions en el subministrament d’aigua potable a veïnat i comerços. Amb tot, en cas de necessitar la connexió d’alguna escomesa en particular, Aigües Sabadell ho comunicarà prèviament a través dels seus canals habituals.

A partir del mes de juny s’executaran les fases posteriors del projecte: la canalització des de la plaça de Catalunya fins a la carretera de Caldes (a través de la ronda Zamenhof i Vilarrúbias), on connectarà amb la conducció actual de les aigües freàtiques del Ripoll.

Tant les obres de canalització que s’han iniciat com la futura planta potabilitzadora de Serra Camaró -que tractarà les aigües de les mines Vinyals i Ripoll i el pou del Parc Catalunya-, entraran en funcionament previsiblement el proper any 2025.

Impuls de l’aigua regenerada i freàtica

Aquestes obres no són les úniques actuacions estratègiques de la ciutat pel que fa a l’aigua. De fet, amb les noves infraestructures hídriques previstes, l’Ajuntament i Aigües Sabadell preveuen recuperar 2 hm3 d’aigua regenerada (procedent de la depuradora) i freàtica, això és l’equivalent a un 20% de l’aigua que es consumeix a la ciutat en un any. El conjunt d’actuacions equival a una inversió global superior als 2 milions d’euros.

A hores d’ara continuen endavant amb els treballs per portar l’aigua regenerada des de la depuradora del Riu Sec fins al barri de Can Gambús, connectant les xarxes sud i nord. L’actuació, en marxa des del juliol de 2023, suposa una inversió d’1,2 milions d’euros i compta amb una subvenció d’1 milió d’euros de l’ACA.

A més, ja es treballa per projectar creixements futurs de la xarxa d’aigua regenerada a punts estratègics de la ciutat, en el marc del projecte de col·laboració público privada Biotop. A mig termini, el consum estimat d’aigua regenerada a Sabadell serà de 200.000 m3/any. L’objectiu és arribar amb la xarxa de regenerada al màxim de parcs (reg de zones verdes) i als principals polígons (per destinar els recursos hídrics a processos industrials). També es podrien fer servir aquestes aigües regenerades per a les cisternes dels lavabos d’edificis de nou planejament.

Paral·lelament, tenint en compte que l’efluent de sortida d’aigua de qualitat i en un volum tan important permet exportar aigua de l’EDAR de Riu-sec als municipis propers, l’ACA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) crearan una xarxa supramunicipal d’aigua regenerada en alta, amb origen a Sabadell. Aquests recursos hídrics es podrien utilitzar, per exemple, per regar el Campus de la UAB de Bellaterra, les zones verdes o altres usos alternatius del Parc de l’Alba de Cerdanyola, entre d’altres. Les obres de la xarxa de distribució supramunicipal al Vallès es preveu que s’iniciïn a partir de l’any 2025.