Sabadell impulsa l’ús d’aigua regenerada i freàtica

L’Ajuntament i Aigües Sabadell estan impulsant una xarxa que, procedents de la depuradora i del subsòl, per tal de reduir la dependència en la compra d’aigua potable i avançar en l’autoabastiment. Amb la xarxa, es preveu recuperar uns 2hm3, l’equivalent a un 20% de l’aigua que es consumeix a la ciutat en un any, que s’utilitzarà per al reg, neteja de carrers, cisternes o processos industrials.

Es preveu una inversió global superior als 2 M€ a la nova xarxa, que contribuirà a l’adaptació al canvi climàtic, més enllà de l’actual situació de sequera. Alhora, s’impulsarà l’activitat econòmica, ja que les indústries es podran connectar a través de canonades a la nova xarxa i fer servir la regenerada per al seu funcionament. Aquesta inversió correspon a una primera fase. A hores d’ara s’està elaborant un pla director que concretarà la futura expansió de la xarxa i que comportaria nous recursos.

Pel que fa a l’aigua regenerada, es continuarà potenciant després del salt exponencial fet els darrers temps. I és que al 2023, Sabadell va augmentar la seva producció en un 73% respecte de 2022. L’any passat, Aigües Sabadell va subministrar des de la depuradora de Sant Pau de Riu-sec un total de 51.380 m³ d’aigua regenerada, el seu màxim històric i equivalent a més de 20 piscines olímpiques o al consum d’aigua de 1.500 sabadellencs i sabadellenques en un any. Aquesta quantitat es va distribuir al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu-sec i als serveis municipals de neteja viària i reg de supervivència dels nous arbres de la ciutat, així com als sectors agrícola i industrial i municipis de l’entorn.

Ara, aquestes possibilitats es veuran ampliades amb les obres que l’Ajuntament i Aigües Sabadell estan duent a terme des del mes de juliol per portar l’aigua regenerada des de Riu-sec fins al barri de Can Gambús, connectant les xarxes sud i nord. L’actuació, que suposa una inversió d’1,2 milions d’euros, compta amb una subvenció d’1 milió d’euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A més, ja es treballa per creixements futurs de la xarxa d’aigua regenerada a punts estratègics de la ciutat, en el marc del projecte de col·laboració público privada Biotop. A mig termini, el consum estimat d’aigua regenerada a Sabadell serà de 200.000 m³/any. L’objectiu és arribar amb la xarxa al màxim de parcs i que no calgui utilitzar els camions cisterna per al reg i també que la regenerada arribi als polígons per a usos industrials. També es podria fer servir a les cisternes d’edificis de nou planejament.

Paral·lelament, tenint en compte que l’efluent de sortida d’aigua de qualitat i en un volum tan important permet exportar aigua de l’EDAR de Riu-sec als municipis propers, l’ACA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) crearan una xarxa supramunicipal d’aigua regenerada en alta, amb origen a Sabadell. Aquests recursos hídrics es podrien utilitzar, per exemple, per regar el Campus de la UAB de Bellaterra, les zones verdes o altres usos alternatius del Parc de l’Alba de Cerdanyola, entre d’altres. Les obres de la xarxa de distribució supramunicipal al Vallès es preveu que s’iniciïn a partir de l’any 2025.

Potabilitzar aigües de mines i pous

D’altra banda, es treballa a recuperar més aigües freàtiques, procedents de mines i pous, que ara s’utilitzen a la ciutat bàsicament per a reg. Per això, s’instal·larà una nova planta potabilitzadora a les instal·lacions de Serra d’en Camaró, on es tractaria l’aigua procedent de les mines Marí Vinyals i Ripoll i també les del pou del Parc Catalunya. Amb aquesta acció es preveu recuperar fins a 1 hm³ d’aigua anual el 2025.

Amb el projecte, a més d’ampliar les possibilitats de reg, es podria fer servir aquesta aigua per a neteja viària i altres usos autoritzats com l’industrial. També i amb el tractament adequat de potabilització, s’incorporaria una part a la xarxa d’aigua potable. Amb tot, es reduiria la compra d’aigua a Aigües Ter Llobregat (ATL).

D’entrada, aquest 2024 l’Ajuntament i Aigües Sabadell preveuen iniciar les obres de canalització des de les instal·lacions de Serra d’en Camaró fins a la carretera de Caldes (on connectarà amb la conducció actual de les aigües freàtiques del Ripoll), a través de la ronda Zamenhof i el carrer Vilarrúbies. I, per altra banda, la conducció que connectarà el pou del Parc Catalunya amb la futura potabilitzadora a través de l’avinguda Francesc Macià. El conjunt d’aquestes obres finalitzaria l’any 2025.