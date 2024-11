Què està en joc a la COP29?

Just una setmana abans de l'inici de la COP, el programa d'observació de la Terra Copernicus va anunciar que el 2024 serà el primer any en què la temperatura global superarà els 1,5ºC d'escalfament. Un límit que la comunitat internacional, en l'Acord de París, es va comprometre a no sobrepassar, perquè superar-lo, implica un risc d'entre el 50% i el 66% que els processos de retroalimentació naturals provoquin un "efecte dominó" en què, l'activació d'un procés, com la pèrdua de gel àrtic, la desforestació de l'Amazones o la fosa del permafrost, impulsi per si sol els altres processos, generant una cascada climàtica que situaria cada cop més amunt les temperatures.

És un risc temerari que cap societat no vol córrer, però, la capacitat de fer la transició energètica no està encara a l'abast de tothom. Malgrat que les renovables i vehicles elèctrics estan ajudant a reduir les emissions en 22 països, no n'hi ha prou per compensar el creixement global de les emissions, que el 2004 s'incrementaran en 37.400 milions de tones.

A aquesta COP s'han d'acordar mecanismes de finançament nord-sud, ja que molts països necessiten suport financer per implementar polítiques verdes i protegir-se davant d'efectes climàtics extrems, el que s'anomena com el balanç de pèrdues i danys (NCQG) causats als països que menys han contribuït a l'escalfament global. És d'esperar doncs que, malgrat l'absència d'alguns caps d'estat significatius, la majoria de països interpel·lin als països rics per tal que concretin l'acord de la COP28 de "qui contamina, paga".

Un altre dels acords importants serà la concreció de l'acord global de l'any passat, en la COP 28, d'iniciar "la transició per deixar enrera els combustibles fòssils". Aquestes mesures s'han de plasmar en nous plans climàtics que tots els països han de presentar a la COP 30 en virtut de l'Acord de París. Però sobretot, el que hi ha sobre la taula és reduir els subsidis als combustibles fòssils. Cada minut el món subvenciona amb 11 milions de dòlars els combustibles fòssils. Revertir aquesta situació serà un dels grans reptes tenint en compte que el país amfitrió és un dels productors de petroli.

Carbon Brief ha realitzat un gràfic interactiu de temes prioritaris i la posició negociadora inicial de les diverses parts que s'anirà actualitzant durant el decurs de la cimera.