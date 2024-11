D’aquesta manera, la corporació provincial pretén donar una presència destacada als municipis en els grans espais de debat i de presa de decisions per avançar en la transformació del model energètic.

“L’administració local és la més propera a la ciutadania. Quan els pobles i les ciutats són els que lideren mesures, com la introducció de les renovables, es crea un efecte d’encomanament en la població”, assenyala el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra. “La governança ha de passar pels pobles i les ciutats”, afegeix.

Participació a la COP29

La Diputació de Barcelona participarà a la COP29 entre el 18 i el 21 de novembre. El diputat Marc Serra intervindrà en la trobada del Consell de Municipis i Regions d’Europa (Council of European Municipalities and Regions), en dues taules rodones sobre la construcció de ciutats resilients i de baixes emissions i sobre la resiliència de sistemes alimentaris i participarà en un debat sobre la transformació de les ciutats. Marc Serra explicarà bones pràctiques i mesures dels municipis i ciutats de la província, com és el cas de Barcelona, i abordarà la necessitat de prioritzar els diferents usos de l’aigua i de millorar l’eficiència de la gestió per part dels grans consumidors.

El compromís per la sostenibilitat

La Diputació de Barcelona ha estat referent a Catalunya en la implantació massiva de les renovables amb el programa Renovables 2030, que, amb més de 200 milions d’euros, subvenciona instal·lacions dels ens locals de la província de Barcelona. El programa ha rebut des del 2021 més de 340 sol·licituds amb més de 400 projectes, amb els quals es preveu una reducció de prop de 64.000 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

El paper actiu dels ens locals queda palès en iniciatives com la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat −associació de municipis referent a Catalunya en matèria de medi ambient, amb més de 300 socis i liderada per la Diputació de Barcelona−, el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia −iniciativa europea que reconeix la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic i aplega milers de ciutats i pobles d'Europa en un moviment únic, 200 dels quals, a la província de Barcelona− i l’Aliança del Clima (Climate Alliance) −amb gairebé 2.000 municipis de més de 25 països europeus, de la qual La Diputació de Barcelona n’és membre des del 2010 i l'octubre de 2023 el diputat Marc Serra va ser elegit membre del Comitè executiu.