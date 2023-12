Parlar amb els teus fills sobre el canvi climàtic

El canvi climàtic ja està succeint i pràcticament cada nen i nena del món en patirà les conseqüències.

És probable que a molts progenitors els resulti difícil parlar del canvi climàtic amb els fills. És natural voler protegir-los d'allò que els pot provocar dolor o preocupació. No obstant això, si ja tenen certa edat, és possible que hagin sentit a parlar del canvi climàtic a l'escola, a internet o entre les amistats.

No és de sorprendre que sentin una varietat d'emocions davant del canvi climàtic, com ara ansietat, por, tristesa i ràbia. Es tracta de reaccions molt naturals a quelcom tan incert i devastador com el canvi climàtic.

Si bé és impossible oferir als teus fills i filles la solució al canvi climàtic, sí que pots proporcionar-los informació, assegurar-los que no estaran sols i ajudar-los a trobar maneres de prendre mesures al respecte.

Aquests són alguns consells que us ajudaran a entaular una conversa honesta i optimista sobre el canvi climàtic sense ignorar la realitat i la magnitud del problema.

1. Fes els teus deures

Ningú no té totes les respostes al canvi climàtic, així que no passa res si tu tampoc. A internet es poden trobar molts recursos fiables, com ara xerrades, vídeos i articles que et poden ajudar a fer un repàs del que diu la ciència. La NASA compta amb excel·lents recursos adaptats a la infància . Parla amb altres pares i mares per saber com plantegen ells el tema amb els fills.

Recorda: no passa res si no saps respondre totes les preguntes dels teus fills. Considereu-ho una oportunitat per trobar junts les respostes.

2. Escolta

Per iniciar la conversa sobre el canvi climàtic amb els teus fills, pregunteu-los què saben i com se senten respecte a aquest tema. Pot ser que et sorprengui la quantitat d'informació que ja coneixen i la manera com l'expressen. Aprofita l'ocasió per escoltar les pors i les esperances en relació amb el planeta. Dedica'ls tota la teva atenció i no li restis importància a les seves preocupacions. Assegureu-vos que sempre poden acudir a tu si necessiten parlar de qualsevol tema.

3. Utilitza dades científiques senzilles

Tu ets qui millor coneix els teus fills, així que assegura't que la informació és adequada per a ells. Un bon punt de partida pot ser buscar maneres de relacionar el canvi climàtic amb la seva vida quotidiana i analitzar juntes les dades bàsiques. Per exemple: “els humans cremen combustibles fòssils (com el carbó i el petroli) per fer funcionar els cotxes i els avions i il·luminar casa seva. Aquestes accions emeten gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera que envolten el planeta en una mena de bombolla i provoquen una pujada de les temperatures. Això, alhora, produeix alteracions en el clima, com ara l'augment de les inundacions i les tempestes. A mesura que el planeta s'escalfa, els casquets polars es fonen i el nivell del mar augmenta. És un problema greu, però nombrosos científics i munts de joves estan treballant sense parar per trobar solucions i generar canvis positius. A més, nosaltres també podem prendre moltes mides”.

Les imatges, els mapes i els vídeos els poden ajudar a visualitzar el problema i fer-lo més tangible. Un recurs excel·lent que poden explorar és Climate Visuals , que ofereix una biblioteca d'imatges sobre el tema: des dels efectes del canvi climàtic fins a les solucions.

4. Passeu temps a l'aire lliure

Intenta exposar els teus fills a la natura tant com sigui possible. Si els animes a jugar a l'aire lliure contribuiràs que gaudeixin i respectin la natura.

Quan estiguin junts a l'aire lliure, atureu-vos a observar coses interessants, ja sigui un arbre, un núvol, una teranyina o un ocell. El simple fet de frenar el ritme i dedicar temps a apreciar la natura pot ajudar els nens a desenvolupar curiositat i sorpresa per l'entorn natural. Planteu junts unes llavors per comprovar com creix alguna cosa d'on no hi havia res.

5. Centra't en les solucions

Cada vegada que parlis amb ells d'un problema, intenta mostrar una solució. Busqueu junts exemples de persones que estiguin treballant en diferents maneres d'abordar el canvi climàtic. Parlen sobre històries positives i inspiradores que hagin vist a les notícies oa la seva pròpia comunitat.

També poden parlar sobre les mesures que prenen a la seva família, com reduir els residus a la llar, estalviar aigua, reciclar o apagar els llums o els aparells que no estiguin utilitzant. Això ajudarà a reforçar la idea que tothom pot posar per combatre el canvi climàtic.

Proposin altres accions que poden emprendre en família oa la comunitat. Tenen la possibilitat d'anar a peu o amb bicicleta en comptes de fer servir el cotxe? Poden plantar un arbre?

6. Empodereu-los perquè actuïn

Els joves de tot el món estan emprenent les pròpies iniciatives en defensa del clima i les estan fent arribar fins als governs. Altres estan creant noves maneres d'utilitzar l'energia de manera més eficient, comparteixen solucions a través de les xarxes socials i participen en marxes setmanals pel clima. Explica'ls als teus fills que els joves estan alçant la veu en defensa del planeta i que ells també ho poden fer. Si mostren interès, explica'ls històries de joves activistes contra el canvi climàtic.

Conèixer altres joves i escoltar les seves experiències ajudarà els teus fills a sentir-se més acompanyats i els empoderarà per emprendre les seves accions. Mostra't receptiu als seus comentaris sobre el moviment pel clima i la manera com decideixin participar.

Paquet d'eines per a joves activistes pel clima >>

Sigues curós i evita que sentin que els estàs obligant a seguir aquest camí, ja que la responsabilitat podria produir-los aclaparament, estrès o pressió. Permet-los que acudeixin a tu si volen tenir un paper més actiu i insisteix en la importància que combatre el canvi climàtic és una responsabilitat mundial que comença amb iniciatives a nivell local.