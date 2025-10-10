La bicicleta, un element clau per transformar la mobilitat urbana

LA BICICLETA COM A EINA DE CANVI
Marc Solanes Calderón
10/10/2025 - 19:07

La bicicleta, un element clau per transformar la mobilitat urbana


Iniciatives com la xarxa Bicivia, amb més de 500 kilòmetres d'infraestructura pedalable, i les Vies Verdes de Girona, un referent a Catalunya, marquen el camí a seguir.

 

 

Cada vegada més ciutats aposten per la bicicleta com a eina de transformació urbana. Des de la xarxa Bicivia, que connecta 36 municipis metropolitans amb més 500 quilòmetres d’infraestructura pedalable, fins a les Vies Verdes de Girona, amb gairebé 600 quilòmetres de traçats segregats del trànsit, el canvi de model de mobilitat ja és una realitat.

Aquest reportatge recull experiències que mostren com la bici és una peça clau per a la mobilitat sostenible, però també els reptes que encara hi ha per superar: la seguretat, la perspectiva de gènere o la necessitat de planificar xarxes que connectin les persones amb el seu entorn.
 

Filmmaker: Claudia Ibarra

 

Categories: 
Mobilitat
Etiquetes: 
Mobilitat
bicicleta
vies verdes

Relacionats

Entrevista

“Construïm ciutats per la gent, no per als cotxes”

Carlos Moreno, planificador urbanístic i assessor de l'alcadessa de París

Article

Barcelona registra 3.284 ciclistes al dia

LA DADA

Article

Guia de la bicicleta 2025

Guia-plànol informatiu sobre la xarxa pedalable metropolitana, en dos documents: guia per a l'àmbit nord metropolità, i guia per a l'àmbit sud metropolità. Indica les estacions del Bicibox, l'AMBici i el Bicing. 

Butlletí

Enviaments anteriors