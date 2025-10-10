La bicicleta, un element clau per transformar la mobilitat urbana
Iniciatives com la xarxa Bicivia, amb més de 500 kilòmetres d'infraestructura pedalable, i les Vies Verdes de Girona, un referent a Catalunya, marquen el camí a seguir.
Cada vegada més ciutats aposten per la bicicleta com a eina de transformació urbana. Des de la xarxa Bicivia, que connecta 36 municipis metropolitans amb més 500 quilòmetres d’infraestructura pedalable, fins a les Vies Verdes de Girona, amb gairebé 600 quilòmetres de traçats segregats del trànsit, el canvi de model de mobilitat ja és una realitat.
Aquest reportatge recull experiències que mostren com la bici és una peça clau per a la mobilitat sostenible, però també els reptes que encara hi ha per superar: la seguretat, la perspectiva de gènere o la necessitat de planificar xarxes que connectin les persones amb el seu entorn.
Filmmaker: Claudia Ibarra