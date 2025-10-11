“Construïm ciutats per la gent, no per als cotxes”
Carlos Moreno, professor associat de la Universitat París 1 Pantéon Sorbonne, reivindica l'ús de la bicicleta com a eina de transformació de les ciutats
El creador del concepte de la ciutat dels 15 minuts reivindica un canvi cultural: menys cotxes, més espai per a les persones i barris amb serveis a l’abast de tothom. L’ús de la bicicleta es posiciona com un dels eixos centrals d’aquesta filosofia.
En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Moreno defensa una transformació urbana profunda: menys cotxes, més espai per a les persones i barris on tot el que necessitem estigui a prop. La bicicleta, diu, no és només un mitjà de transport, sinó una manera d’existir socialment que ens iguala i ens connecta amb la comunitat.
Des de París fins a Bogotà, Moreno fa un repàs del moviment per construir ciutats que tinguin als ciutadans i ciutadanes al centre, no pas els cotxes.
Filmmaker: Claudia Ibarra