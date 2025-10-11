“Construïm ciutats per la gent, no per als cotxes”

Carlos Moreno, planificador urbanístic i assessor de l'alcadessa de París
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
11/10/2025 - 18:42

 


“Construïm ciutats per la gent, no per als cotxes”


Carlos Moreno, professor associat de la Universitat París 1 Pantéon Sorbonne,  reivindica l'ús de la bicicleta com a eina de transformació de les ciutats

 

 

El creador del concepte de la ciutat dels 15 minuts reivindica un canvi cultural: menys cotxes, més espai per a les persones i barris amb serveis a l’abast de tothom. L’ús de la bicicleta es posiciona com un dels eixos centrals d’aquesta filosofia.

En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Moreno defensa una transformació urbana profunda: menys cotxes, més espai per a les persones i barris on tot el que necessitem estigui a prop. La bicicleta, diu, no és només un mitjà de transport, sinó una manera d’existir socialment que ens iguala i ens connecta amb la comunitat.

Des de París fins a Bogotà, Moreno fa un repàs del moviment per construir ciutats que tinguin als ciutadans i ciutadanes al centre, no pas els cotxes.

 

Filmmaker: Claudia Ibarra

 

Categories: 
Mobilitat
Etiquetes: 
Carlos Moreno
París
bicicleta

