El Bicibox reforça la mobilitat sostenible a Santa Coloma de Gramenet

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Els mòduls de Bicibox permeten desar la bicicleta abans d’agafar el metro, autobús o tren, i recollir-la en tornar, o bé guardar-la si no es disposa d’espai al domicili.
Santa Coloma de Gramenet ha ampliat l'oferta d'estacionament de bicicletes i patinets, amb l’arribada al municipi del Bicibox, el servei metropolità d’aparcament segur que ofereix l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual per a la mobilitat quotidiana i fomentar la seva connexió amb el transport públic en els desplaçaments metropolitans. Concretament, s’han instal·lat 3 mòduls, amb 14 places cadascun. I properament s’ampliarà amb un quart mòdul. En total, s’oferiran 56 places al municipi, per a patinets i bicicletes.
L'alcaldessa, Mireia González, i la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Eli Latorre, han visitat el Bicibox instal·lat a Can Peixauet. Ambdues han aprofitat per recordar a la ciutadania colomenca la disponibilitat d'aquest servei metropolità d’aparcament de bicis que dona un nou impuls a l’aposta municipal per fomentar una mobilitat més verda, saludable i sostenible a la ciutat.
D’aquesta manera, es continua facilitant la intermodalitat entre transport públic i vehicle personal. Els mòduls de Bicibox permeten desar la bicicleta o el patinet abans d’agafar el metro, autobús o tren, i recollir-la en tornar, o bé guardar-la si no es disposa d’espai al domicili.
Les tres estacions s’ubiquen a la rambla del Fondo, davant del centre esportiu del barri; a Can Peixauet, al costat de l’estació de metro de l'L9; i al passatge d’en Salvatella, prop de l’estació de Singuerlín.
Per donar-se d’alta al servei, les persones interessades han de baixer-se l'App BICIBOX, registrar-se i triar l’opció desitjada d’abonament, que inclou una modalitat gratuïta d’ús diari limitat.
Amb la incorporació del municipi de Santa Coloma de Gramenet, el servei Bicibox de l'AMB, ja està present a 31 localitats de la metròpolis de Barcelona. El servei de BICIBOX està en ple creixement de demanda, al 2024 va batre el rècord d’usos, superant el 382 mil usos registrats l’any. Actualment disposem de més de 200 mòduls, 11 aparcaments de gran capacitat i més de 3.000 places.
A banda, el Bicibox es complementa amb l’AMBici, el sistema metropolità de bicicleta compartida que compta amb 2.500 bicicletes i 230 estacions. A Santa Coloma de Gramenet, hi ha 15 estacions d’AMBici, 165 bicicletes elèctriques i més de 600 veïns abonats.
