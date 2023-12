Llançar la brossa als contenidors als contenidors és un acte totalment quotidià; i rarament ens plantegem què hi ha darrere. Però, reciclem prou? Com podem generar millors hàbits amb la ciutadania? On van a parar residus “invisibles” com els mòbils antics que tenim en un calaix; les rentadores espatllades o la gespa artificial? Quines conseqüències té abocar o cremar residus? Quines alternatives hi ha per a la gestió de residus industrials?

Dos residus en què pensem poc, i són quasi “invisibles”: d’una banda, els aparells elèctrics i electrònics, que en aquest reportatge veurem com reparen de la mà en un projecte d’inserció social de la fundació Solidança. De l’altra, els plàstics que acaben al Mediterrani i que es converteixen en microplàstics nocius per a la salut humana i per a la fauna; i que el projecte Surfing for Science de la UB analitza.

Gravació i muntatge: Pere Elías