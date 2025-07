El nou servei preveu 3.000 contenidors nous, incorporar més efectius, major freqüències de neteja i de recollides i maquinària més eficient.

L’objectiu és millorar la neteja a la via pública i la separació de residus per avançar cap a una major sostenibilitat.

L’Ajuntament inicia aquest estiu els treballs preparatius que permetran començar a implementar el nou sistema de recollida de residus i neteja viària de cara a la tardor. El nou servei, que augmenta el pressupost de 8 a 13 milions d’euros anuals, incorpora importants millores i s’ha planificat per cobrir les necessitats actuals de Sant Cugat i dels nous barris.

El desplegament del nou model es farà per fases: durant el mes d’agost s’iniciarà la retirada de contenidors soterrats. Al setembre arribarà la nova maquinària i començarà la implantació progressiva del servei. Es renovaran el 100% dels contenidors en superfície, en total, hi haurà 3.000 contenidors nous, 450 més que fins ara. Està previst que al mes de març s’hagi completat el desplegament de tot el conjunt de maquinària.

Es preveu una àmplia campanya de comunicació acompanyada d’un equip d’informadors que resoldran dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi.

Novetats principals del nou servei de neteja

• Més freqüències de neteja:

-Nucli antic (centre vianantitzat i av. Cerdanyola): es dobla la freqüència i de neteja i s’incorporen millores en maquinària i en tipologia de serveis.

-Nucli (zona no vianantitzada): es passa de neteges quinzenals/mensuals a setmanals.

-Barris Mira-sol, Volpelleres i can Mates: es passa de neteges mensuals a setmanals.

-Barris la Floresta, les Planes, can Barata i can Borrull: es passa de neteges bimensuals a quinzenals.

• Maquinària més eficient: s’incorporarà nova maquinària d’alta eficiència energètica i de baix consum d’aigua, com per exemple una fregadora-decapadora per netejar el paviment que funciona amb aigua calenta a alta pressió i amb recirculació d’aigua per tenir el mínim consum possible. També tindrà cloració automàtica per prevenir la presència de legionel·losi.

• Més maquinària i més polivalent: es disposarà de més maquinària, com per exemple màquines d’hidropressió per netejar orins a fanals i cantonades o màquines escombradores de voreres. A més, la nova maquinària serà més polivalent i podrà utilitzar-se també en serveis específics que es facin en barris de més orografia (recollida de terra caiguda al carrer per petites esllavissades, nevades, escampadors de sal per l’hivern, desbrossadors,…).

• Més equips específics per netejar zones concretes: mercats i mercadets; zones on es fa botellot; entorns d’escoles i universitats… els equips s’adaptaran a les necessitats reals de la ciutat. També actuaran en cas d’emergències i hi haurà un servei de guàrdia nocturn.

Novetats principals del servei de recollida

El nou servei de recollida promou la reducció de la generació dels residus i s’ha dissenyat per reforçar encara més la recollida selectiva i avançar cap a una millor sostenibilitat en la gestió dels residus.

• Eliminació dels contenidors soterrats a tot el municipi. En el cas del nucli antic en el seu lloc hi haurà unes plataformes mòbils de recollida selectiva que es col·locaran i retiraran diàriament en unes hores determinades. Aquest sistema de recollida també facilitarà que les plataformes estiguin en bones condicions de neteja.

• Totes les bateries de contenidors tindran les 5 fraccions: actualment en alguns punts només hi ha contenidors de resta i orgànica i amb el nou servei totes les bateries tindran les 5 fraccions (resta, orgànica, paper, vidre i envasos). Això suposarà incrementar la capacitat de recollida de selectiva (paper, vidre i envasos) en 2,64 milions de litres. A més es reduirà la capacitat dels contenidor de resta, que seran més petits (iguals que els d’orgànica). El millor residu és el que no es genera

• Recollida comercial porta a porta: s’oferirà als comerços amb les 5 fraccions (actualment només s’ofereix la recollida de paper/cartró).

• Compostadors comunitaris: a les Planes, (actualment ja es fa a Sol i Aire i can Barata) s’instal·laran compostadors comunitaris d’ús exclusiu per tal que puguin aprofitar aquest compost fet amb les seves restes orgàniques.

• Augment de punts de recollida d’oli de cuina: es multipliquen per 8 fins arribar a les 68 ens els propers 10 anys.

• El servei de recollida de residus funcionarà sempre, independentment de si és festiu o no.

• Es posarà en marxa una nova App. Contindrà tota la informació detallada del servei, permetrà fer sol·licituds, transmetre queixes i suggeriments, sol·licitar informació de les aportacions realitzades, resoldre dubtes, etc.

Les xifres del canvi

• Augmenta el pressupost de 8 a 13 M€ anuals.

• 3.000 contenidors nous, 450 més que fins ara.

• Es dobla el nombre de vehicles de neteja viària. Gairebé 100 vehicles nous amb les últimes tecnologies: escombradores grans i de voreres, vehicles de gran tonatge, miniretroexcavadora, vehicles auxiliars, hidronetejadores, fregadores, decapadora… A la Zona de baixes emissions amb vehicles elèctrics o hidrogen. Algunes Unitats específiques per a la Floresta i les Planes.

• Renovació de les minideixalleries i ampliació fins a 70 unitats.

• 68 noves màquines d’oli (es multiplica per 8 en 10 anys).

• 2.950 compostadors domiciliaris.

• 2.000 contenidors per a la recollida comercial.

• 7.000 cubells per a la recollida porta a porta a Valldoreix amb millora de freqüències i tecnologia.

El sistema de millora contínua, clau per a la màxima eficiència del servei

Es manté i millora aquest sistema de gestió, que ha aconseguit molt bons resultats en l’actual prestació del servei. Consisteix a inspeccionar la feina diària de l’empresa concessionària i recollir tota la informació. Una vegada analitzada i avaluada, s’elabora la factura mensual basada en el servei real fet per l’empresa concessionària i es fa l’anàlisi dels indicadors per veure quins serveis funcionen i quins tenen marge de millora.

D’aquesta manera l’Ajuntament té un control directe del nivell de cobertura i la qualitat del servei. A més, amb la informació recollida es poden aplicar millores contínues per optimitzar i fer més eficient el servei. L’objectiu final és oferir un servei de qualitat en la prestació d’aquest servei públic.

El nou sistema de recollida i neteja s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.