Cotxe compartit: els casos d'èxit de Navarra i Vitòria-Gasteiz

CONAMA 2025
Marc Solanes Calderón
15/12/2025 - 15:33

Cotxe compartit: els casos d'èxit de Navarra i Vitòria-Gasteiz


KudeaGo i l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz són dos exemples de com el fenomen del car sharing pot esdevenir una solució real tant a les ciutats com al medi rural

 

 

Moltes ciutats estan demostrant que canviar la manera com ens movem pot reduir emissions i retencions a les carreteres. Una de les solucions més efectives és el cotxe compartit, que permet utilitzar vehicles de manera col·laborativa quan realment cal, reduint així el nombre de cotxes privats en circulació i el seu impacte ambiental.

En aquest vídeo, es presenten els casos d’èxit de KudeaGo, a Navarra i el de Vitòria-Gasteiz, amb la implicació directa de l'ajuntament, on el cotxe compartit s’ha integrat amb èxit en la mobilitat urbana i ha aconseguit millores reals en l’ús de l’espai públic, la reducció d’emissions i l’accés a alternatives de transport flexibles i sostenibles. 
 

Filmmaker: Julian Chamorro

 

Categories: 
Smart cities/Planificació urbana
Etiquetes: 
Transport
carsharing
cotxe compartit

