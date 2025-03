Nou ecobarri a Gavà i Viladecans

Roca Group ha presentat el Roca City Gavà Viladecans, un projecte de regeneració urbana que transformarà terrenys en desús dels municipis de Gavà i Viladecans en un ecobarri innovador i sostenible.

Aquest projecte, aprovat pel Consell metropolità de l’AMB, abastarà una superfície de 32 hectàrees —6 a Gavà i 26 a Viladecans— i el 40 % del sostre edificable es destinarà a la construcció de més de 2.700 habitatges, combinant un 60 % d'habitatge lliure i un 40 % d'habitatge protegit. Com a mínim un 50 % de l’habitatge protegit estarà destinat al lloguer.

El 60 % restant del sostre edificable es destinarà a l'activitat econòmica i a usos mixtos: edificis d’oficines per a empreses vinculades a Roca, indústria 4.0 i innovació, cotreball i espais per a empreses emergents de l’ecosistema Roca Group Ventures. Dins d’aquest espai també es crearà un centre de coneixement, projectat per convertir-se en un referent mundial en noves tecnologies per al sector de la construcció i la indústria.

Ramon Torra, gerent de l'AMB, ha participat en la presentació d'aquest projecte juntament amb Olga Morales, alcaldessa de Viladecans, Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, i representants de Roca Grup. Torra ha remarcat que l'activitat històrica de Roca als municipis ha creat un vincle emocional dels ciutadans amb l'empresa més enllà de la feina.

També ha explicat que el PDU metropolità vol preservar aquesta ciutat de ciutats amb les particularitats i la història pròpia del territori. "Aquest projecte facilita i recull aquests valors", ha dit.

A més, el gerent de l'AMB ha posat èmfasi en el concepte de mixtura d'usos per referir-se a la integració de l'activitat econòmica i la residencial, fet que trenca amb el paradigma de les ciutats d'abans, en què hi havia una segregació molt clara entre els usos econòmics i els residencials. "D'aquesta manera reduïm els desplaçaments entre la residència i la feina i disminuïm les emissions", ha constatat.

El PDU afavoreix la regeneració urbana tant en l'àmbit residencial com en el de l'activitat econòmica i facilita la diversificació i la integració d'espais. "Deixem enrere el paradigma de la segregació i en aquest projecte ho fem totalment compatible".

Torra ha remarcat la importància que té construir aquests 2700 habitatges davant el problema greu que afecta l'àrea metropolitana de Barcelona.

"Des de l'AMB ajudarem i treballarem amb els ajuntaments perquè es compleixin els terminis fins a l'aprovació definitiva, per a la qual també haurem de comptar amb la Generalitat de Catalunya", ha destacat.

Nova seu corporativa i pol de formació

Aquest projecte inclou la nova seu corporativa mundial de la companyia, espais d’exposició, un museu històric i un centre de formació per als 20.000 treballadors del grup i per a clients i professionals del sector, la qual cosa ha de generar un flux de visitants que tindrà un impacte positiu per a tots dos municipis. Per donar resposta a la demanda d’allotjament que es pugui generar, el projecte preveu un ús residencial-hotel amb una edificabilitat màxima de 12.000 m² per municipi (24.000 m² en total).

A més, l’Ajuntament de Viladecans ha expressat que té la voluntat de convertir aquest centre en un pol de formació de referència, una nova oportunitat per al futur professional de la ciutat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Gavà ha destacat la cohesió urbana que generarà aquest nou districte, que facilitarà que Roca s'obri plenament a la ciutat, que es creïn grans avingudes i continuïtat en els carrers, es millori la mobilitat i es faciliti l’accés a infraestructures com l’estació de tren.

El projecte urbanístic ha estat desenvolupat en col·laboració amb el despatx d’arquitectura Batlleiroig, especialitzat en planejament urbà sostenible.

L’aigua com a element vertebrador i renaturalització de la ciutat

El 23 % de l’àmbit es transformarà en un gran parc urbà de 8 hectàrees, amb un espai públic connectat que recuperarà les rieres en superfície, dissenyat per integrar l’ús social amb sistemes de drenatge sostenible que optimitzin la gestió hídrica i reforcin la biodiversitat.

El projecte també contempla la creació de dos grans equipaments municipals: un a la històrica seu de Roca a Gavà per reforçar la preservació del patrimoni industrial i un altre en un solar de 9.000 m² de Viladecans.

A més, Roca Group mantindrà la seva activitat industrial en el 26 % del sector al Complex Roca, que albergarà la seva nova seu corporativa global, el centre de coneixement i innovació i la producció industrial, seguint un model d’indústria 4.0 totalment digitalitzada i sense emissions.

Dins del seu compromís amb la descarbonització, Roca Group electrificarà completament la seva activitat industrial a Roca City i incorporarà un forn elèctric nou i panells fotovoltaics a les cobertes de les fàbriques d'aixeteria i porcellana.

Mobilitat sostenible i eficiència energètica

Roca City Gavà Viladecans millorarà la mobilitat urbana dels dos municipis amb un nou pont sobre la via del tren que connectarà els serveis viaris existents. També es proposa crear un aparcament subterrani vinculat a l’estació d’ADIF i espais prioritaris nous per als vianants i les bicicletes, incloent-hi uns 2 km de carril bici nou.

El projecte aposta per les energies renovables i l’eficiència energètica incloent formes d’autosuficiència energètica als edificis, promovent la construcció sostenible i reduint les emissions de carboni.

Aquestes solucions innovadores reafirmen el compromís de Roca Group amb la sostenibilitat i la resiliència climàtica per assegurar un entorn més saludable i eficient per a les generacions del present i del futur.