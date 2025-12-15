La Biblioteca de les Coses: compartir en lloc de consumir

Rosa García, directora general de Rezero
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
15/12/2025 - 15:03

 

 

Rosa García, directora general de Rezero, explica per què projectes com aquest són clau per reduir el consum, fomentar la reutilització i allargar la vida útil dels productes

 

 

Cada vegada consumim més objectes d’ús esporàdic que ocupen espai, recursos i generen residus que podríem evitar. Una alternativa que guanya impuls és la Biblioteca de les Coses: un espai comunitari on les persones poden prestar-se eines, aparells i objectes d’ús puntual en lloc de comprar-los.

En aquesta entrevista, Rosa García, directora general de Rezero, explica per què projectes com aquest són clau per reduir el consum, fomentar la reutilització i allargar la vida útil dels productes. No només es parla de beneficis mediambientals, sinó que reforça el teixit comunitari i promou una cultura de consum més responsable que fuig de l’usar i llençar.

Segons García, canviar hàbits de consum exigeix replantejar-nos què significa posseir i per crear espais que facilitin alternatives tangibles a comprar cada vegada que necessitem alguna cosa només de forma ocasional.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

