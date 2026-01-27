Els Centres Cívics de Vic ofereixen tallers gratuïts que permeten reduir la taxa de residus del 2026 fins a un 20%, una bonificació acumulable amb altres descomptes fins a un màxim del 40%
L’Ajuntament de Vic impulsa un conjunt de bonificacions a la taxa de residus de l’any 2026, que es manté amb el mateix import que l’any anterior, i que poden arribar fins al 40 %, amb l’objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i una correcta gestió dels residus, tant en l’àmbit domèstic com comercial.
En aquest marc, a través de la xarxa de Centres Cívics, s’ofereix un programa d’activitats gratuïtes d’educació ambiental que s’inicia aquest primer trimestre de 2026 i s’estendrà al llarg de tot l’any. La participació en aquests tallers permet obtenir una bonificació del 10 % per cada activitat completada, fins a un màxim del 20 % anual, acumulable amb altres descomptes previstos a l’ordenança fiscal.
Per assolir el màxim del 40 % de descompte, aquesta bonificació es pot complementar amb la nova reducció per l’ús del servei concertat de recollida de mobles, trastos vells i voluminosos —fins a un 10% de bonificació, per fomentar el civisme—, així com amb les bonificacions ja existents per l’ús regular de la deixalleria (fins al 20% de bonificació) i pel compostatge casolà (fins al 20% de bonificació).
Es poden fer totes les accions bonificables que es vulguin, però el descompte total aplicable a la taxa de residus no podrà superar en cap cas el 40 %, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal de l’any 2026.
Aquestes reduccions són compatibles amb la tarifa reduïda per a determinats col·lectius —com persones jubilades, persones amb discapacitat o persones a l’atur.
En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient, Ester Coma, destaca que aquestes activitats “combinen la sensibilització ambiental amb un retorn directe per a la ciutadania, i reforça el vincle entre la responsabilitat individual i la millora del sistema de gestió de residus de la ciutat”.
Aplicació de les bonificacions
Les bonificacions a la taxa de residus s’aplicaran automàticament, sense haver de fer cap tràmit addicional, si es participa en activitats dels Centres Cívics, s’utilitza regularment la deixalleria, o es fa ús del servei de recollida de voluminosos.
En el cas del compostatge casolà, cal enviar una sol·licitud a la Regidoria de Medi Ambient abans del 31 de gener de 2027 per obtenir el descompte per a la taxa de l’any 2026; després d’una inspecció, s’atorgarà la bonificació, que s’haurà de demanar cada any.
Pel que fa a l’aplicació de la bonificació, en el cas dels habitatges, pot participar a les activitats dels Centres Cívics qualsevol membre de la unitat familiar que estigui empadronat al domicili.
En el cas dels comerços, la bonificació s’adreça únicament als establiments de les categories allotjaments, restauració i oci, oficines i serveis, establiments de venda o comercials i mercats ambulants (epígrafs 1, 2, 3, 4 i 6 de l’article 13.2 de l’ordenança fiscal número 11 de l’any 2026). Per tal que s’apliqui la reducció, cal que la persona que participi a l’activitat sigui el titular, cotitular, propietari o administrador de l’activitat econòmica. Tot i que altres treballadors també poden assistir a les sessions, la seva participació no dona dret a la bonificació. En tots aquests casos relacionats amb els comerços, si es compleixen els requisits, la reducció també s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitar-la.
Activitats programades pel primer trimestre
Pel que fa al primer trimestre de l’any, de gener a març, s’han programat diverses activitats bonificables. D’una banda, un taller d’arranjament de roba al CCVic Plaça d’Osona i un taller de cuina d’aprofitament al CCVic El Montseny, ambdós de cinc sessions de durada. D’altra banda, s’han previst 14 tallers monogràfics de separació de residus, amb dues sessions a cada Centre Cívic de la ciutat.
Les places dels tallers d’arranjament de roba i de cuina d’aprofitament ja estan exhaurides, mentre que encara hi ha places disponibles per a la majoria de sessions dels tallers monogràfics.
El taller bàsic de separació de residus és un monogràfic gratuït d’una hora de durada que ofereix pautes pràctiques i senzilles sobre la gestió i la prevenció dels residus d’origen domèstic, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i millorar la separació en origen.
Calendari de sessions del monogràfic de taller bàsic de separació de residus
- CCVIC Joan Triadú: 22 de gener a 2/4 de 7 de la tarda o 9 de març a les 11 del matí.
- CCVIC Plaça d’Osona: 27 de gener a les 11 del matí o 24 de març a 2/4 de 7 de la tarda.
- CCVIC El Montseny: 6 de febrer a les 11 del matí o 18 de març a 2/4 de 7 de la tarda.
- CCVIC La Guixa: 25 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda o 18 de març a les 11 del matí.
- CCVIC Can Pau Raba: 19 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda o 24 de març a les 11 del matí.
- CCVIC Santa Anna: 20 de febrer o 30 de març a 2/4 de 7 de la tarda.
- CCVIC Serra-de-senferm: 3 de març a 2/4 de 7 de la tarda o 30 de març a les 11 del matí.
Més informació i inscripcions
Per a les inscripcions i per ampliar la informació sobre les condicions i el procediment d’aplicació de les bonificacions a la taxa de residus, es pot consultar els web centrescivics.vic.cat i tutries.vic.cat.
