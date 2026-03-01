Comença la instal·lació dels nous contenidors de residus a Vic

Ja està en marxa la instal·lació dels nous contenidors de residus a Vic. Una inversió de més 4 milions d'euros per millorar el reciclatge, la seguretat i la integració a l’espai públic.
L’Ajuntament de Vic inicia la instal·lació progressiva dels nous contenidors de recollida selectiva a diversos punts de la ciutat. Els nous contenidors, que van arribar a finals del mes de gener a la deixalleria municipal, s’aniran col·locant de manera esglaonada al llarg de les properes setmanes amb l’objectiu de millorar el reciclatge, optimitzar el servei de recollida de residus i integrar millor els contenidors a l’espai públic. En total, es renovaran 1.149 contenidors, repartits en 265 àrees diferents.
La instal·lació dels nous contenidors no es durà a terme als barris on ja funciona el sistema de recollida porta a porta, que es manté com a model de gestió de residus en aquests àmbits de la ciutat.
El cost total dels nous contenidors és de 3,3 milions d’euros, i està previst que la seva instal·lació es completi en un termini d’entre dos i tres mesos.
Els avantatges dels nous contenidors
Els nous contenidors incorporen diverses millores respecte als actuals. Són metàl·lics i de càrrega bilateral, fet que els fa més resistents i permet una recollida més eficient i àgil. També són ignífugs, cosa que incrementa la seguretat a la via pública i redueix el risc d’incidents.
A més, disposen de més capacitat d’emmagatzematge, fet que ajuda a evitar desbordaments i contribueix a mantenir els carrers més nets. El sistema de pedal permet l’obertura sense contacte directe, millora la higiene i funciona de la mateixa manera per a totes les fraccions, i facilita un ús més intuïtiu del servei.
Els nous contenidors també estan pensats per ser més accessibles, amb possibilitat d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda. El seu disseny, més robust i sense rodes, garanteix una millor estabilitat, evita desplaçaments no desitjats i millora la comoditat d’ús. A tot plegat s’hi suma un disseny homogeni que contribueix a una millor integració estètica dins l’espai urbà.
La regidora de Medi Ambient, Ester Coma, destaca que “aquest canvi de contenidors suposa una millora important tant per a la ciutadania com per al servei municipal, ja que facilita el reciclatge, fa l’ús dels contenidors més còmode i accessible, i contribueix a una ciutat més neta i segura”.
Amb l’arribada de la nova flota de contenidors, també s’aprofitarà per fer alguns canvis en la ubicació de les àrees de contenidors, un fet que pot comportar afectacions temporals de trànsit o sorolls mentre es duen a terme aquests treballs. Es tracta d’actuacions de curta durada, necessàries per completar el desplegament del nou model de contenidors.
Bonificacions a la taxa de residus vinculades als bons hàbits
Paral·lelament a la renovació dels contenidors, l’Ajuntament de Vic manté aquest 2026 la taxa de residus amb el mateix import que l’any anterior i impulsa un sistema de bonificacions que poden arribar fins al 40 % de descompte, amb l’objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i la corresponsabilitat per a la correcta gestió dels residus.
Les bonificacions s’obtenen, entre d’altres, per la participació en activitats gratuïtes d’educació ambiental als Centres Cívics, per l’ús regular de la deixalleria, pel compostatge casolà o pel servei de recollida de voluminosos. Els diferents descomptes són acumulables fins al límit màxim establert a l’ordenança fiscal. Se’n poden consultar tots els detalls a residus.vic.cat.
Amb aquest conjunt de mesures, el consistori vol reforçar la corresponsabilitat de la ciutadania i avançar cap a un model de gestió de residus més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats de la ciutat.