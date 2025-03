L'Ultra Clean Marathon (UCM) ha tornat a convertir Osona en un punt de trobada per a esportistes i persones compromeses amb el medi ambient. 40 equips i 235 participants han recorregut els circuits de 60 km i 36 km, corrent o caminant, passant pels paisatges més emblemàtics de la comarca, des de la plana d’Osona fins al massís de les Guilleries, recollint cents de quilos de residus. Degut a les pluges dels últims dies, al tram de Vic a Manlleu, hi ha 2 punts on es creuen 2 rius, el Gurri i el Ter, i per tal d'assegurar un creuament segur s'ha variat el punt per on es creua cap a un pas més segur.

En aquesta 7a edició sota la pluja, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, l’esdeveniment ha destacat especialment la importància de conservar els ecosistemes aquàtics, destinant els donatius aconseguits, 13.500 euros, a tres projectes de restauració ecològica: les riberes del riu Fluvià, la bassa del Miracle i el barranc de Santes Creus.

Guanyadors i premis especials

Entre els equips participants, han destacat Vedruna 1 com l’equip més ràpid del recorregut de 60 km, mentre que Vedruna 5 ha estat l’equip més ràpid en el circuit curt de 36 km. Aquest any també s’ha reconegut especialment l’equip que més diners ha recaptat per als projectes de restauració aquàtica, sent Petjada Verda els guanyadors en aquesta categoria, amb 1.050 € recaptats mitjançant diverses accions solidàries.

L'Ultra Clean Marathon és una prova classificatòria per al World Plogging Championship 2025 i, enguany, els equips guanyadors tindran l'oportunitat única de participar en aquest esdeveniment global que aplega equips compromesos amb l'esport sostenible i la conservació del planeta.

A més, els millors equips de l’UCM podran visitar sobre el terreny els projectes de restauració ecològica als quals s'han destinat les seves donacions. Durant aquestes visites guiades per les entitats ambientals responsables, podran conèixer de primera mà l’impacte positiu que han contribuït a generar en aquests ecosistemes aquàtics, reafirmant així el seu compromís ambiental més enllà de la cursa.

@UCMarathon sumant natura, art i esport en el #diamudialAigua @aj_vic actuem a Les Casasses i riu Gurri retirant 308,33 Kg de residus! #AnellaVerda

A l'Atlàntida classificar, pesar i aportat per acció artística @EartVic cada gota suma i moltes gràcies voluntariat ambientals pic.twitter.com/jnUR8JKiKO — Vic Medi Ambient (@vic_mediambient) March 22, 2025

Art, esport i conservació ambiental units per primera vegada

Entre els residus recollits s’han trobat objectes tan sorprenents com un vàter, un parasol o diversos pneumàtics, a banda del que, dissortadament, és habitual veure en els nostres boscos: envasos, paper, plàstic, burilles, etc. En aquesta ocasió, l’Escola d’Art de Vic ha aportat una perspectiva creativa transformant part dels residus recollits en escultures visuals en forma de diagrames 3D, mostrant gràficament l’impacte dels diferents tipus de deixalles recollides durant l'esdeveniment, i d’altres alumnes han pintat un mural relacionat amb l’esdeveniment.

Paral·lelament, desenes de persones s’han sumat a una neteja popular de residus a l’entorn del riu Gurri organitzada per l’Ajuntament de Vic, ampliant així el compromís ambiental més enllà dels corredors i corredores.

La sostenibilitat ha tornat a ser un dels valors centrals de l’UCM, que ha mantingut un pla de gestió ambiental rigorós, amb senyalització GPS, garrafes d’aigua, gots reutilitzables i aliments ecològics en els avituallaments, i dorsals fabricats amb materials reciclats.

Aquest any, alumnes de @EartVic estan creant una escultura amb els residus de l'#UltraCleanMarathon i pintant un mural vibrant per reflexionar sobre la contaminació i la conservació del medi ambient.



Una gran manera de transformar els residus en art! #UCM25 pic.twitter.com/Wot9i3Qqof — UltraCleanMarathon (@UCMarathon) March 22, 2025

Ambaixadors UCM i equips singulars

La cursa ha comptat amb l’equip d’ambaixadors liderat per Albert Bosch, juntament amb l’atleta paralímpica Fiona Pinar, l’ultramaratonià Nicolás Ariel, l’ultra runner Erika Núñez i l’aventurera Eva Llinàs. A més, Nicolás Ariel ha destacat especialment per completar individualment els 60 km sense fer relleus. Com en anteriors edicions, empreses, institucions o escoles han participat en l’UCM presentant els seus equips: 5 de les escoles Vedruna, 4 de Casa Tarradellas, i Litoclean, 3 de l’Agència de Residus de Catalunya, o 2 d’Urbaser, Schneider Electric, Consorci Besòs Tordera o Rubau. Ha destacat igualment la pres¡encia d’equips com el de la Fundació Kilian Jornet, integrat per membres de la Transpirenaica Social Solidària, un projecte que inclou persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social; el de Petjada Verda, amb un fort compromís ambiental; el de la Universitat de Vic o els 2 formats exclusivament per dones (Equip Petit Mongrí Dona i Nestupendes),

Patrocinadors i col·laboradors

L’esdeveniment ha estat organitzat per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb el patrocini destacat d’Urbaser i el suport de l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona (Osoning) i Wikiloc.