Un dinar amb aliments reaprofitats per a 1.000 persones

Cada any llencem 35 kg d’aliments per persona

A Catalunya es malbaraten més de 262.471 tones d’aliments, és a dir, 35 kg per persona a l’any, xifra que pot arribar a suposar fins a un cost superior als 100 euros anuals. Per demostrar que és possible canviar aquestes xifres, des de la plataforma Aprofitem els Aliments han decidit organitzar un dinar gratuït per a 1.000 persones a La Pionera, de la rambla del Poblenou. Volen ensenyar com es poden reaprofitar els aliments i evitar que es llencin. Per això, aquests dies s’han dedicat a recollir aliments que havien quedat fora del circuit de comprar, perquè tenen mal aspecte o alguna tara, per donar-li sortida. S’ha recuperat una tona d’aliments.

Prop de 100 voluntaris i l’equip de cuina del campus de Turisme de la UB han col·laborat per fer possible aquest dinar, que ja es va celebrar l’any passat. S’han servit diversos menjars de reaprofitament com peres al vi o mongetes amb patates.

Consells per no llençar aliments

Aquesta iniciativa també ha servit per explicar trucs per aprofitar el menjar, mitjançant tallers. Gaby Susana, directora de la plataforma Aprofitem els Aliments, convida els ciutadans a “qüestionar el model de consum i pensar si allò que volem comprar ho necessitem”. També proposa ser més originals a l’hora de cuinar i reformular les restes d’aliments per convertir-les en nous plats.